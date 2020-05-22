Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало ситуацию с работниками скорой медицинской помощи Ордынского района. В своем видеообращении они заявили о частичной невыплате руководством Ордынской ЦРБ положенных им дополнительных выплат. На обращение медиков отреагировали следователи, организовавшие проверку.

«В министерство здравоохранения Новосибирской области по поводу начисления компенсационных выплат за работу с пациентами с коронавирусом обратились 12 сотрудников станции скорой помощи Ордынской ЦРБ. Была проведена проверка по каждому обращению, — говорится в ответе министерства здравоохранения Новосибирской области. — В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме, согласно постановлению правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484 (в редакции постановления правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 678) невозможно. За работу с группами риска сотрудникам скорой помощи начисляют компенсацию на основании постановления правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время. Сотрудники, обратившиеся с жалобами, получили письменный ответ о том, каким категориям медицинских работников и в каких случаях выплаты осуществляются по постановлению №484. Главный врач Ордынской ЦРБ встречался с коллективом и разъяснял порядок начисления компенсаций. С начала мая и до настоящего момента в Ордынском районе зарегистрировано два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За транспортировку этих пациентов бригады скорой медицинской помощи получат выплаты в полном объеме вместе с заработной платой за май». Таким образом, по данным регионального минздрава, жалобы ордыныских медиков по невыплатам за апрель не имеют законных оснований.

Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области выявлено еще 79 инфицированных коронавирусом.

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