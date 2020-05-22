По данным оперативного штаба на 12.00 22 мая в регионе за сутки были выписаны с выздоровлением 53 пациента.

За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 79 человек. Количество зарегистрированных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 в регионе дошло до 1960, в том числе было инфицировано 128 детей. 826 человек выздоровели, 25 пациентов скончались.

67 человек сегодня находятся в отделениях реанимации. На ИВЛ – 16 больных.

В ДГКБ №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на заражение коронавирусом, в том числе и с подтвержденным диагнозом.

В медстационарах Новосибирска находится 1500 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом .

Три человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, шесть человек находятся в Черепановской ЦРБ, четверо – в Сузунской, два больных в Коченевской, четыре пациента – в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе на коронавирус проведено 89 242 теста.

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