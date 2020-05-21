Сбербанк интегрировал «ДомКлик» с «Госуслугами»

Сбербанк запустил инструмент «Цифровой профиль», который позволяет клиентам, при оформлении ипотеки сократить время на предоставление документов в бумажном виде, загрузив свои данные с портала «Госуслуги». В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии «ДомКлик».

«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтвержденными данными.

«Сбербанк активно развивает и интегрирует в свои бизнес-процессы инновационные технологии, которые помогают значительно упрощать получение финансовых сервисов и услуг – комментирует и.о. директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский. – Интеграция «Цифрового профиля» в проекты Сбербанка, созданного в рамках совместного проекта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального Банка России, позволит сделать новый шаг на пути развития дистанционного обслуживания граждан, что особенно актуально сегодня».

Для клиента процесс похож на популярную функцию «Войти через социальную сеть/поисковую систему». Это позволит клиенту не предоставлять в банк часть бумажных документов, а банк получит подтвержденные данные из государственных органов.

На первом этапе сервис станет доступен пользователям «ДомКлик» — онлайн-площадки Сбербанка по выбору и приобретению жилья.

Еще один интеграционный проект Сбербанка с использованием «ДомКлик» включал в себя онлайн-регистрацию имущество через Росреестр без использования бумажных документов. Пилотным регионом проекта, напомним, стал Новосибирск.

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