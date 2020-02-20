Сбербанк и Росреестр запустили пилотный проект в сфере регистрации права собственности на недвижимость без посещения МФЦ. Теперь в ряде регионов электронная регистрация ипотечных сделок в Росреестре для клиентов банка проходит в течение 100 минут с момента приема электронного пакета документов.

«Мы развиваем современные сервисы, которые не только повышают удобство, но и значительно сокращают временные затраты. – комментирует директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Сотрудничество с партнерами и запуск совместных проектов открывают совершенно новые возможности для наших клиентов: теперь регистрация права собственности происходит не за две недели, а за два часа».

Отправка документов на регистрацию осуществляется сразу после подписания кредитного договора в офисе Сбербанка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают по электронной почте. Это делает процесс оформления сделок с недвижимостью проще, быстрее и комфортнее.

Проект регистрации сделки за 100 минут запущен в Ивановской и Новосибирской областях. Сервис доступен для покупки квартир в новостройках и готового жилья. Ранее регистрация права собственности занимала до 11 рабочих дней.

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