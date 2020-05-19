По данным оперативного штаба на 10.00 19 мая в регионе зарегистрировано 1728 случаев заболевания коронавирусом, из них 115 детей.

В Новосибирской области за сутки заражение коронавирусом подтверждено лабораторно еще у 76 человек. Скончались два человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года.

В отделениях реанимации медстационаров сегодня находятся 62 человека, из них на ИВЛ – 22 пациента.

В ДГКБ №3 находится 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе и с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска госпитализировано 1728 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и уже установленным диагнозом. Трое человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, пять — в Черепановскую ЦРБ, четверо лечатся в Сузунской, двое в Коченевской, 4 пациента в Карасукской ЦРБ и один человек — в Куйбышевской ЦРБ.

Напомним, вчера, 18 мая в регионе был выявлен 71 случай заражения коронавирусом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.