По данным оперативного штаба на 10.00 18 мая в регионе зарегистрировано 1652 случая заболевания коронавирусом, из них 105 детей. 20 больных умерли, выздоровели 638 человек.
В Новосибирской области за сутки COVID-19 подтверждена лабораторно еще у 71 человека. В отделениях реанимации медстационаров сегодня находятся 65 человек, из них на ИВЛ – 21 больной.
В ДГКБ №3 госпитализировано 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе и с подтвержденным диагнозом.
В инфекционых стационарах Новосибирска находится 1457 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом.
Семь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое — в Черепановскую ЦРБ, два лечатся человека в Сузунской, один пациент в Карасукской ЦРБ и один человек — в Куйбышевской ЦРБ.
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.