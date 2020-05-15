МТС проанализировала индекс цифровой активности новосибирцев в первой половине мая. По данным оператора, в период с 1 по 4 мая резкий рост среди жителей Новосибирска показали киберспортивные и геймерские сервисы, а с 9 по 11 мая потребление почти всех цифровых сервисов значительно снизилось – воспользовавшись аномальной для мая жарой, новосибирцы уехали на дачи и устроили себе «цифровой детокс».

Выходные, посвященные Дню Победы, многие жители Новосибирска традиционно провели вдали от компьютеров, на даче или на природе. Это отразилось на потреблении цифровых сервисов: по сравнению с первыми днями мая новосибирцы в 2 раза реже заказывали еду и общались в приложениях для видеоконференций, в 3 раза меньше заходили на ресурсы для дистанционного образования. Незначительно, но все же сократился спрос на онлайн-шопинг, посещение онлайн-кинотеатров и банковские приложения – в среднем на 15 процентов. Высокая для мая температура воздуха снизила риск простуд – почти на 70% снизился трафик, который приходится на телемедицинские сервисы.

Популярность крупных киберспортивных платформ среди новосибирских интернет-пользователей в начале мая выросла на 70 процентов, а в период 9-11 мая – напротив, снизилась вдвое. В целом, по сравнению 2019 годом посещаемость киберспортивных платформ выросла в Новосибирске более чем в 12 раз. При этом стриминговые платформы все чаще используются для общения и IRL-трансляций (IRL – in real life, демонстрация обычной жизни). По данным WASD.TV, за последний месяц количество стримов категории IRL выросло на 87%.

На общем фоне наибольший рост показали госуслуги – после тотального снижения обращений в период с 1 по 4 мая, в период вторых майских праздников объем трафика продемонстрировал трехкратный рост в связи с оформлением детских и других объявленных выплат.

Несмотря на снижение общего количества обращений интернет-пользователей, по сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди жителей Новосибирска выросла в 3-5 раз.

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