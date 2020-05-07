Аналитики МТС, подводя итоги изменений индекса цифровой активности городов-миллионеров, отметили, что количество обращений к цифровым решениям 5 мая выросло по сравнению со средними показателями 2019 года на 87%. На первое место среди онлайн-решений, спрос на которые увеличился максимально, вышли киберспортивные и геймерские сервисы.

В праздничные дни жители крупнейших городов России стали намного активнее пользоваться киберспортивными и геймерскими платформами: в 6,2 раза выросло количество обращений к таким ресурсам, как, Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим из категории игровых. Люди используют многопользовательские игры и стриминговые платформы в том числе для общения друг с другом. По данным WASD.TV, за последний месяц на 87% выросло количество IRL-стримов (IRL – in real life, демонстрация обычной жизни). Пользователи платформы показывают, как они готовят еду, танцуют, создают обучающие стримы в самых разных направлениях.

Продолжил расти спрос на онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, такие как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другие – в этой категории по сравнению со средними показателями 2019 года количество обращений к сервисам выросло почти в пять раз.

В то же время использование услуг видеоконференцсвязи и сервисов для удаленной работы и посещение образовательных онлайн-ресурсов в праздничные дни существенно снизилось, но все еще превышает данные 2019 года.

Индекс цифровой активности городов формируется на основе обезличенных больших данных. Для его составления МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи около 30 тыс. сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, в различных категориях. В зависимости от того, насколько изменился спрос на ту или иную группу цифровых сервисов, и формируется индекс, где средний уровень годичной давности приравнивается к значению 5, а рост или снижение спроса на 25% изменяют данный индекс на один балл вверх или вниз. Более подробно об актуальном индексе цифровой активности сибиряков можно прочитать здесь.

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