МТС рассчитала индекс цифровой активности жителей Новосибирска

МТС начинает публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионеров, который компания формирует на основе обезличенных больших данных. Общероссийский индекс, отражающий спрос на онлайн-сервисы, сегодня достиг значения 9 – количество обращений к цифровым решениям выросло 29 апреля по сравнению со средними показателями 2019 года на 84%.

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

Во всех городах-миллионерах России спрос на цифровые решения вырос более чем на 60%. Максимальный индекс цифровой активности зафиксирован в Приволжском федеральном округе: в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. В Москве и Санкт-Петербурге индекс цифровой активности 8, что связано с высоким уровнем использования онлайн-сервисов в 2019 году. Такой же индекс показали сибирские мегаполисы – по той же самой причине.

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