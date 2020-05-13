Кто выиграет при онлайн-голосовании на праймериз «ЕР» в Новосибирской области

Штаб по проведению выборов региональных и муниципальных органов власти в Новосибирске готовится к проведению предварительного внутрипартийного голосованию за кандидатов. В этом году праймериз «ЕР» пройдет исключительно в электронном формате. Процедура голосования вызывает неподдельный интерес у его потенциальных участников, действующих депутатов и претендентов на их кресло.

Сложная эпидемиологическая обстановка способствовала скорейшему переходу в онлайн внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» за кандидатов на выборах в Заксобрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 председатель партии Дмитрий Медведев объявил, что праймериз состоятся с 25 по 31 мая в электронном формате во всех регионах, где в этом году намечены региональные и муниципальные выборы.

Процедуру цифровых праймериз «Единая Россия» презентовала в прошлом году на форуме «Информационные технологии» в Татарстане. До этого онлайн-голосование уже применялось единороссами в ряде регионов в 2018 году. В нем приняли участие 217 тыс. человек.

Праймериз пройдут по открытой модели, подразумевающей участие любого члена партии или беспартийного. Открытая модель предполагает, что проголосовать за кандидата могут все желающие российские избиратели, при этом предусматривается рейтинговая система, при которой выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.

На сайте предварительного голосования «ЕР» опубликована подробная методичка по организации электронного предварительного голосования (ЭПГ). Для реализации своего права принять участие в ЭПГ избиратель должен пройти предварительную регистрацию на сайте PG.ER.RU с целью подтверждения личности и наличия активного избирательного права. Подать заявку на онлайн-голосование можно через сайт праймериз до 31 мая. При этом избиратель в любое время может отозвать заявление.

В ЭПГ смогут принять участие избиратели, имеющие подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. Если у человека нет подтвержденного профиля ЕСИА «Госуслуги», или он не хочет его задействовать, то он может выбрать второй способ авторизации через Единую систему идентификации и авторизации пользователей информационных систем Партии (profile.er.ru). Оба способа предполагают предоставление личных персональных данных, а именно фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адреса регистрации и электронной почты, номер мобильного телефона и фотографию.

«Континент Сибирь» собрал мнения политиков, на что бы они посоветовали обратить внимание организаторам предвыборного процесса в связи с предстоящим голосованием. Первая из рекомендаций «снизу» касается самой доступности процедуры. По мнению известного новосибирского единоросса с большим партийным стажем, процедура электронного предварительного голосования довольно сложна. «Пройти регистрацию непросто. Как это будут делать люди, которые компьютеров не видели? На мой взгляд, электронные праймериз ущемляют права тех, кто не умеет пользоваться компьютерами или у кого их нет, но кто хотел бы принять участие в праймериз. Как будут голосовать люди в селах? У некоторых не то, что компьютеров – нет телефонов, смартфонов, которые дают возможность выхода в интернет и доступа к голосованию», – выразил озабоченность опытный участник праймериз в беседе с «Континентом Сибирь» на условиях анонимности.

Собеседники «Континента Сибирь» также советуют руководству донести до участников более подробную информацию, каким образом будет защищена тайна голосования и каковы гарантии от управления результатами праймериз со стороны. По наблюдениям «Континента Сибирь» среди участников предварительного голосования циркулируют как минимум две конспирологических гипотезы, с которыми придётся иметь дело избирательному штабу.

Первая – никем и ничем не подтвержденные, но и не опровергнутые опасения, что посредством праймериз можно отсеять неугодных кандидатов. По мнению конспирологов, для этого могут быть мобилизованы бюджетники, которым через руководителей предприятий порекомендуют голосовать определенным образом, через программное обеспечение ЭПГ осуществляя контроль результата. Насколько вероятным является применение подобных технологий, «Континент Сибирь» спросил директора по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александра Пожалова. Для оценки степени прозрачности и управляемости процесса эксперт предложил обратиться к опыту онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму в прошлом году, которое, по его мнению, было более защищённым и проводилось на более надёжной платформе сайта госуслуг, чем внутрипартийная платформа «ЕР».

«Тем не менее, тогда оппозицией была выявлена и утечка данных о проголосовавших, и техническая возможность соотнести избирателя, проголосовавшего в конкретный момент времени, с конкретным голосом в системе, и свидетельства несвободного голосования, не говоря уже о технических паузах и сбоях длительностью несколько часов. Электронные праймериз – как и онлайн-голосование в Мосгордуму в 2019 году – упрощают административную мобилизацию и контроль привода зависимых (от власти, руководителей предприятий и учреждений) избирателей, при этом у СМИ и наблюдателей со стороны не было визуальной картинки «массового подвоза» избирателей. Административно зависимым избирателям будет проще передать необходимые коды для голосования ответственным лицам по их требованию – и в 2018-2019 годах такие сигналы приходили из нескольких регионов. И в любом случае, не очень технически продвинутые избиратели будут верить в то, что правильность их голоса может быть проконтролирована начальством и привести к тем или иным санкциям, тогда как голос, отданный в обычную урну, всё-таки более анонимен. Поэтому на текущий момент времени электронное голосование как на выборах, так и на праймериз можно считать более контролируемым и предсказуемым для организаторов, чем обычное оффлайн-голосование», – уверен Александр Пожалов.

Как отметил в беседе с «Континентом Сибирь» директор ГК «Информационные системы и сервисы» Алексей Шовкун (у компании есть опыт создания систем голосований для регионов, таких, как «Активный гражданин»), система предварительного голосования пишется на заказ. «Будет ли использована возможность отследить, кто и за кого отдал голос, зависит от разработчика ресурса и, конечно, от заказчика, если он ставит такую задачу разработчикам. Ресурс праймериз расположен на конкретном домене – поэтому информация уходит туда, о чём честно сообщает Единая система идентификации и аутентификации на снимке экрана. Как ей распоряжаются программисты, работавшие над созданием ресурса – вопрос открытый, без анализа исходных кодов это сделать невозможно, а они недоступны обычным посетителям ресурса. В текущей реализации тем, кто хочет принять участие в голосовании, нужно занести в систему как минимум имя, фамилия, отчество, дату рождения, и даже паспортные данные, не говоря уже о номере телефона при авторизации через госуслуги. То есть данных передается достаточно, и эта информация дает теоретическую возможность идентифицировать конкретного человека и то, как он проголосовал, если голосование будет проходить на том же ресурсе, из того же личного кабинета», – рассказал эксперт.

IT-специалисты, которым новосибирские участники праймериз задают свои вопросы и высказывают сомнения, отвечают, что программа срабатывает автоматически, у человека нет допуска «внутрь», к просмотру, кто за кого именно проголосовал.

Но даже при этом остаются риски, считают скептики. Например, высказываются опасения, что волонтеры могут с планшетами ходить по домам и предлагать зарегистрироваться и помочь с голосованием не только техническим советом, но и рекомендациями. Впрочем, по словам депутата Заксобрания Новосибирской области Сергея Титкова, любое давление или психологическое воздействие на человека, чтобы он проголосовал на праймериз за определенного кандидата, чревато тем, что на выборах в сентябре партия получит протестное голосование: люди отомстят, проголосуют за соперников.

Практически все политики, беседовавшие с «КС», не исключают, что штабной и административный ресурсы могут быть применены, чтобы повысить предсказуемость итогов праймериз.

По мнению еще одного новосибирского депутата, неоднократно принимавшего участие в праймериз, модель идеальна для того, чтобы выиграли те, кого поддерживают организаторы выборов. Другой собеседник редакции, очень хорошо знакомый с ситуацией изнутри, на условиях анонимности подтвердил, что управляемость и контроль за процессом можно обеспечить. «Москва в Новосибирскую область пока разнарядок не спускала. Но ждут разъяснений и инструкций», – отметил единоросс.

Некоторые члены «Единой России» не видят в контроле сверху чего-то из ряда вон выходящего, так как каждая партийная организация вправе решать, кого выдвигать на выборы.

Вторая конспирологическая гипотеза состоит в том, что ЭПГ может использовать в свою пользу не действующая власть, а, совсем наоборот, оппозиция. Ведь никто тем же представителям КПРФ или Навального не запрещает зарегистрироваться и отсеять сильных кандидатов от «ЕР» еще на стадии праймериз. Эту тактику оппозиционеры опробовали еще в 2016 году на предварительном голосовании по выбору кандидатов «ЕР» в Заксобрание Новосибирской области. И пока механизма защиты от нее в условиях голосования по открытой модели разработчиками ЭПГ не предложено. Но это уже претензии к самой открытой модели праймериз.

«Праймериз были формальностью и до того, как стали полностью электронными в условиях короновируса», – отмечает собеседник «Континента Сибирь» из «Единой России». Он считает более адекватной модель, при которой голосуют только члены партии – то есть, внутрипартийный праймериз.

Эту точку зрения разделяет и Александр Пожалов. «Открытые праймериз за 5 лет их проведения во многом исчерпали ту политтехнологическую роль, которую они сыграли поначалу, особенно, во время выборов в Госдуму в 2016 году. Ведь не секрет, что при помощи открытых праймериз «ЕР» не только тестировала мобилизационный ресурс своих кандидатов, но и перехватывала у оппозиции информационную и содержательную инициативу на этапе предкампании, запускала досрочную агитацию «в поле», отыгрывала тему «обновления», досрочно «опубличивала» традиционные внутриэлитные конфликты по поводу распределения проходных мест. Сейчас же и оппозиция привыкла к тому, что «ЕР» проводит такие праймериз. И наблюдатели всё чаще склонны соглашаться, что их результаты заранее прогнозируемы. А самое главное – сама тема праймериз не особенно актуальна для избирателей власти, ведь их гораздо больше волнуют социально-экономические проблемы, вытекающие из кризиса, и то, какую помощь они получают от власти и разных кандидатов», – отмечает директор по исследованиям фонда Институт социально-экономических и политических исследований.

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