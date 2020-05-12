Пока новосибирцы с нетерпением ожидают открытия городских парков и скверов, «Континент Сибирь» проинспектировал одно из самых популярных у горожан мест отдыха – Центральный парк. Наше внимание привлек огромный и давно пустующий участок земли на месте бывшей детской площадки. Редакция выяснила, кто за него отвечает, а также узнала судьбу устаревших аттракционов и популярных точек фастфуда на территории парка.

В сентябре 2019 года в Центральном парке Новосибирска прошло эффектное открытие светомузыкального фонтана. Сегодня фонтан, по понятным причинам, не работает. А примерно в 50 метрах от него, на куске земли между улицами Каменской и Ядринцевской, в глаза бросается пустующая, вся в рытвинах, площадка с пятачком асфальта посередине. Когда-то здесь был детский игровой городок, но в прошлом году его убрали, а взамен так ничего и не построили.

Горожане, с которыми успел пообщался корреспондент «Континента Сибирь» до закрытия парка, выразили сожаление по поводу пустующей площадки и рассказали, что теперь мамам с детьми стало совсем негде отдыхать.

«На старой площадке была горка, песочница, кораблик из металла – конечно, все очень неприглядное, облезлое. В наших советских дворах и то краше было! И когда все это убрали, мы ждали, что появится что-то получше. Но, пока, увы, не дождались», — поделилась молодая мама Юлия.

Женщина вместе с другими горожанами наблюдала, как в начале осени прошлого года детскую площадку освободили от старых объектов и частично заасфальтировали. Однако покрытие, видимо, было недостаточно хорошо сделано, поэтому в октябре его сняли и прямо под зиму, в ноябре, уложили новое.

Елена, мама 4-летнего Саши, также согласилась с тем, что в Центральном парке не хватает мест для игр маленьких детей и высказала свои пожелания к новой площадке.

«Раньше там был гравий – дети постоянно коленки разбивали. Сейчас сделали асфальт. Лучше бы, конечно, прорезиненное современное покрытие… И еще – объекты для детей разных возрастов, силовые, например. Да пусть хотя бы просто чисто там будет», — пожелала Елена.

Как выяснил корреспондент «Континента Сибирь», строительство детской площадки ведется по проекту «Территория детства» партии «Единая Россия». Ответственный за выполнение работ – депутат городского совета Новосибирска Сергей Бондаренко. В период с 16 сентября по 14 октября 2019 года на территории должны были быть осуществлены работы по строительству основания для детской площадки. Информация об этом была размещена на табличке, установленной этой зимой рядом с площадкой (см. фото).

Сам Сергей Бондаренко в разговоре с «Континентом Сибирь» заявил, что все подготовительные работы на площадке в действительности проведены, а за установку игровых форм несет ответственность мэрия Новосибирска.

«Мы все площадки по проекту «Территория детства» сдали в Центральном районе. Но так как у нас активно развивается Центральный парк, в мэрии попросили, меня в том числе, в рамках софинансирования из бюджета города перенести этот объект в парк с другого адреса. Поэтому по первоначальному адресу детскую площадку сделали за счет привлеченных средств, а партийные средства направили в Центральный парк. Здесь они были освоены — проведены подготовительные работы на площадке», — объяснил депутат.

Освоенная сумма составила 700 тысяч рублей. При этом большая часть подготовительных работ, по словам Сергея Бондаренко, не бросается в глаза, потому что она включала демонтаж конструкций и отсев почвы. Еще 1,3 млн рублей, по проекту, должны пойти на приобретение и установку игровых форм. По договору с мэрией, эту сумму планировалось потратить из городского бюджета.

«Свою часть работ мэрия, к сожалению, перенесла на 2020 год, потому что программа «Территория детства» рассчитана на 2 года. Наша партия свои обязанности перед гражданами выполнила полностью. Площадка готова ко второму этапу. Осталось свои обязанности выполнить мэрии Новосибирска», — подытожил Сергей Бондаренко.

«Континент Сибирь» отправил запрос в мэрию Новосибирска на имя руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой. Как последовало из ответа, новая детская площадка в Центральном парке порадует новосибирцев только к сентябрю-октябрю 2020 года.

«На детской площадке будут размещены несколько видов игровых форм (песочница, качели нескольких видов, веревочная игровая форма и др.). На сегодня ведется работа с поставщиками детского игрового оборудования по подбору игровых форм», — говорится в ответе мэрии города. Также в нем уточняется площадь территории, на которой разместится детская игровая площадка — более 800 кв. метров.

Таким образом, горожане могут не ждать новой детской площадки в Центральном парке этим летом. О судьбе остальной территории парка корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали заместитель председателя городского совета Новосибирска Ренат Сулейманов и директор Центрального парка Андрей Былин.

«Этим летом Центральный парк будет продолжать благоустраиваться. Такая работа в парке реализуется уже четыре года, по моему наказу. Началось все с замены дорожек, установке нового освещения, обновления зеленых зон – посадки, обрезки деревьев. В прошлом году, как все помнят, сделали фонтан и центральную площадку», — рассказал Ренат Сулейманов.

По словам депутата, постепенно в парке должны начать замену устаревших аттракционов. Заменят не все сразу, а по мере наличия средств. Этим летом должны построить новое ограждение вдоль парка со стороны улицы Каменской. Кроме того, в этом году с территории парка начнут выносить торговые киоски – по факту истечения сроков аренды.

Еще подробнее об изменениях в парке этим летом «Континенту Сибирь» рассказал директор Центрального парка Андрей Былин.

«Будут работать все те же аттракционы, что и в прошлом году, за исключением «Рокин-тага», «НЛО», «Каноэ ривер», «Хип-Хопа» и «Мини Джета». Их вынесут из парка. Взамен ничего не появится, потому что у нас и так было перенасыщение аттракционами после их переноса из центральной части в верхнюю зону, к улице Фрунзе. Там просто развернуться было негде. Даже площадки не осталось — одни дорожки между аттракционами», — отметил директор парка.

После того, как аттракционы уберут, на освободившейся территории проведут благоустройство и выложат плитку-брусчатку. При этом названные аттракционы не утилизируют, а, по словам директора парка, перенесут в другие парки, в том числе — Березовую рощу.

По-прежнему в Центральном парке будет работать горка «Галактика», аттракционы «Орбита», «Фараон», «Зодиак». Будут доступны и аттракционы для совсем маленьких детей – такие как колесо обозрения «Солнышко», карусель «Лошадки», аттракционы «Гусениницы» и «Вальс».

Возможно даже, появится новый экстремальный аттракцион «Революция», но пока дирекция парка работает над возможностью его установки.

«Планируем запустить машинки. В прошлом году их не было, потому что были заморочки с тем, чтобы разрешить аттракцион к запуску. Постараемся его реанимировать, закупить новые машинки и дать старт аттракциону этим летом», — рассказал Андрей Былин.

Буквально через неделю в парке начнут демонтаж аттракциона «Железная дорога». Когда-то он пользовался популярностью у горожан, но давно морально и технически устарел. Более того, был небезопасен для эксплуатации — признают в дирекции парка. Последний вагон аттракциона часто сходил с рельсов.

На месте «Железной дороги» летом обещают провести благоустройство, высадить деревья и кустарники, установить лавочки. Рекреационная зона расположится рядом с площадкой проекта «Территория детства» и должна будет с ней функционально гармонировать. В парке ожидают, что там будет удобно отдыхать мамам с колясками.

Говоря о киосках с фаст-фудом директор парка заметил, что точно будут убраны те из них, которые «не соответствуют концепции парка».

«Убираем в первую очередь киоски, где торговали игрушками, причем не самого лучшего качества, ширпотребом. В том числе уберем торговые точки с молочными коктейлями. Блины мы оставляем – какой парк без блинов?», — уточнил Андрей Былин.

При этом фастфуд в парке все-таки оставят, но разместят его в «более культурных объектах», в частности – на площади у фонтана появятся две новые точки фастфуда. Там будут торговать мороженым, коктейлями и вареной кукурузой.

Откроется для новосибирцев Центральный парк, согласно объявленным губернатором Андреем Травниковым послаблений, уже в ближайшее время. А вот все аттракционы, фонтан и общепит заработают только после того, как в городе полностью снимут ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса.

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