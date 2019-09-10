Мультимедийный фонтан появился в Центральном парке Новосибисрка. Средства на его строительство выделил Сбербанк

Торжественное открытие мультимедийного светомузыкального пешеходного фонтана состоится в эту среду, 11 сентября, в Центральном парке. «Умный» фонтан можно служить в том числе как мульти-форматная образовательная площадка. Благодаря видео-лазерной установке, на водном экране будут проецироваться изображения, воспроизводиться звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

После церемонии открытия, гостей ждет концертная программа, которая состоится в 19.00 в Центральном парке. Хедлайнером праздника станет группа Иванушки International.

Подобные фонтаны были построены на благотворительные средства Сбербанка и запущены в эксплуатацию в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде, Воронеже и Рязани.

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