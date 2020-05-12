Власти Новосибирска открыли скверы и парки для прогулок

Мэрия Новосибирска со вторника, 12 мая открывает для прогулок и занятий спортом скверы и транзитные парки, об этом сообщила в своем Facebook-аккаунте вице-мэр Анна Терешкова.

Она также напомнила о существующих ограничениях, с учетом которых допускаются прогулки и упражнения: «не более двух человек одновременно или семьей, проживающей на одной территории». «Надеемся, что скоро сможем открыть для вас Михайловскую набережную и оставшиеся парки», — добавила Анна Терешкова.

Напомним, решение о перекрытии для движения набережной и парков городские власти приняли 22 апреля. Причиной стало попадание Новосибирска в топ регионов по нарушению самоизоляции. Накануне, 11 мая, об отмене в регионе ряда ограничений сообщил губернатор Андрей Травников. С 12 мая новосибирцам разрешили заниматься спортом на улице вдвоем, вдвоем или вместе с семьей выходить на прогулку. Кроме того, в области, за исключением областного центра, открываются продуктовые рынки, и отменен запрет на посещение кладбищ. С 13 мая заработает сфера услуг – кроме тех видов, которые подразумевают скопление людей в замкнутых помещениях (например, общепит).

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