11 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-брифинга актуализировал для региона озвученный на прошлой неделе в Москве план поэтапного выхода из карантина. Губернатор признал, что скорого возвращения к докризисному режиму работы ждать не стоит и режим повышенной готовности продлится еще неопределенный срок, но кое-какие ограничения уже можно снять.

Режим повышенной готовности, подчеркнул Андрей Травников, будет сохранен и после 12 мая, сроки его снятия пока не определены, а детали будут решаться в оперативном порядке. «К сожалению, до плато мы еще не дошли, да и если даже в мае дойдем, оно может продлиться не один месяц, а потом, осенью, возможна новая вспышка. Поэтому нужно привыкнуть жить и работать в таком режиме». – сообщил губернатор.

Тем не менее, часть существующих в области ограничений будут отменены уже с завтрашнего дня. Так, с 12 мая снова можно будет заниматься спортом на улице вдвоем, либо выходить на прогулку вместе с семьей. Также будут открыты продуктовые рынки – везде, кроме Новосибирска, и отменен запрет на посещение кладбищ. С 13 мая полностью заработает сфера услуг, также как уже больше месяца работают промышленная и строительная отрасль. Губернатор подчеркнул, что одним из позитивных итогов этого месяца стало недопущение «производственных» очагов заболеваний – в трудовых коллективах. Следовательно, ограничения по занятости можно ослабить. Детские сады будут работать в прежнем режиме – дежурные группы. Работа непродовольственных магазинов, по словам Андрея Травникова, будет открыта на втором этапе – «этот вопрос ближайшей недели».

Ситуация с заболеванием в области, как отметил губернатор, остается под контролем. Крупных очагов пока удается избегать, коечный фонд в больницах использован на 38%, оставшиеся, в основном используются для предварительной диагностики при симптомах ОРВИ и пневмонии. «О популяционной иммунизации говорить пока рано, нам до этого порога еще далеко – слишком малое количество переболевших и выздоровевших», – резюмировал Андрей Травников.

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