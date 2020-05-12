По словам организаторов, проект предназначен для тех, кто хочет открыть свое дело, уже имеет успешный бизнес или ищет партнеров в команду.

Ранее «Континент Сибирь» уже писал про этот проект.

Участие в нем призвано способствовать развитию навыков soft skills, гибкости, коммуникациям, стрессоустойчивости, эмоциональному интеллекту, креативному подходу, кризисному менеджменту, адаптивности, лидерским качествам.

Свои лекции и мастер-классы в рамках проекта проведут 18 экспертов из разных городов России с самыми актуальными темами по развитию бизнеса, основанными на личном успешном опыте.

Проект продлится 3 недели. Основные блоки — «Самоопределение», «Трансляция себя», «Бизнес».

Занятия будут проходить на платформе ZOOM.

Организатором является комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

Подробности — на сайте или по телефону +7 913 476-13-93

18+

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