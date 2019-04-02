Soft skills: новомодная тема, или жизненно необходимые навыки для сотрудников?

На сегодня к профессиональным качествам сотрудников предъявляется все больше требований. Некоторые испытывают по этому поводу жуткий стресс и боятся потерять работу, другие предпочитают прокачивать лидеров и команды. Все чаще можно услышать о том, что нам всем нужно развивать так называемые soft skills. В Сколково, к примеру недавно прошел форум «Бизнес со смыслом», где снова со сцены звучало даже то, что soft skills сегодня важнее hard skills. Что это вообще такое, и надо ли оно нам? Давайте разберемся вместе!

Я вас уверяю, что владение и развитие soft skills для ваших сотрудников — это не какая-то новомодная тема. Это требование нового времени!

Но, давайте по порядку.

Soft skills – «мягкие» навыки, которые сложно измерить, их еще называют надпрофессиональными. Они не связаны с какой-то конкретной областью и позволяют быть успешным и эффективным сотрудником чем бы ты не занимался. По сути, они нужны всем, кто хочет развиваться в своей деятельности и профессии. Есть несколько трактовок того, что конкретно можно отнести к soft skills, но основные навыки — это критическое мышление, умение решать конфликты, выстраивать коммуникации и отношения с другими людьми, креативность, решение сложных задач, эмоциональный интеллект.

Мы также относим к soft skills базовую математику и теорию вероятности. Как бы это не было для вас удивительно, но основные понятия в этих областях позволяют сотрудникам принимать решение более рационально и обдуманно или по-простому включать мозг, когда нужно и общаться с коллегами, клиентами и руководителями на общем понятном языке — языке цифр.

Почему для компании важно чтобы сотрудники прокачивали эти навыки, думаю становится очевидно. Новое время бросает нам новые вызовы — у нас обилие информации и ресурсов, принимать решения обдуманно, договариваться и креативно мыслить — теперь жизненно важно для любой организации.

Когда у вас есть готовые схемы того, как креативить, или вы знаете, как решать конфликт позитивно и в адекватной для того или иного случая стратегии — экономится огромное количество энергии, которую можно направить непосредственно на саму работу.

Как признаются сотрудники из компаний с которыми мы работаем, благодаря прокачке soft skills они «как будто вышли из коробочки и стали совершенно по-другому смотреть на других людей, выстраивать отношения и осознавать себя». Интересно, что это отмечают в том числе очень опытные и «прокачанные» сотрудники в компаниях, которых сложно чем-то удивить.

Но стоит понимать, что hard skills (важные конкретно для вашей профессии навыки) — это все-таки основное, а soft skills — уже настройки. К примеру, если вы плохо работаете, но умеете договариваться — на одном этом навыке долго не продержишься. Однако, как говорят наши западные коллеги — именно soft skills отличают хорошего работника от просто работника. Поэтому важно при наличии «базы» развивать и «надпрофессиональные» настройки. Одно из последних исследований Джозефа Фолкмана (сооснователь компаний по развитию лидерства, автор 13 книг, в том числе «Выдающийся лидер», основатель методики как улучшать организации и развивать сотрудников) говорит о том, что продуктивность «средних исполнителей» и «выдающихся» (которые развивают soft skills) составляет 46% и 89% соответственно. (в ходе исследования было собрано 24 826 оценок от 2055 индивидуальных участников, за 100% берется максимально возможная продуктивность по мнению непосредственного начальника).

Можно ли обходится без soft skills? Конечно! Добьетесь ли вы без этих навыков успеха в профессии или бизнесе? Только если совершенно случайно. Одному моему знакомому работающему в большой компании в сфере IT недавно прямым текстом сказали — «хочешь повышения? Развивай soft skills!». Он «намек» понял. А вы?

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