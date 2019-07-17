В рамках всероссийского образовательного проекта «Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА» при поддержке министерства промышленности и торговли Новосибирской области и общественной организации «ОПОРА РОССИИ» открылась театральная студия для предпринимателей. Режиссером-постановщиком студии стал новосибирский предприниматель Дмитрий Килев.
Как отмечают организаторы, театральная студия получила название «Чайки». В новообразованную труппу вошли представители делового сообщества Новосибирска.
Литературной основой спектакля стали великие произведения классиков – пьеса «Чайка» А.П. Чехова и рассказ «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха. Премьера первого спектакля состоится 25 июля 2019 года в лофте «Подземка».
Напомним, что Дмитрий Килёв является одним из основателей новосибирских клубов «Бункер», «Правда», Kilёv bar, диско-бара «Синий иней», паба Clever и ночного клуба Kilёv bar в Томске.
Более подробно об образовательном проекте «Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА» можно прочитать по ссылке.