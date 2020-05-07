Первоначально лаборатория Биотехнопарка будет проводить анализ до 100 проб в день, но постепенно нагрузка будет увеличиваться.

«Мы решили проводить диагностику COVID-19, поскольку понимаем, насколько важно сейчас проводить массовое и оперативное тестирование жителей нашего региона, — сказал генеральный директор Биотехнопарка Александр Иванов. — Мы провели дополнительное обучение специалистов, доукомплектовали лаборатории медицинской техникой, приобрели все необходимые защитные средства, получили допуски. Теперь Биотехнопарк полностью готов вести диагностику коронавирусной инфекции».

Ранее Биотехнопарк не занимался диагностикой острых респираторных инфекций. Необходимость включения этого направления в деятельность лабораторного комплекса вызвана пандемией коронавируса.

Наличие вируса в пробах будет выявляться с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), результат будет готов в течение суток после поступления пробы в Биотехнопарк. Специалисты Биотехнопарка также готовятся к проведению тестирования на наличие антител к COVID-19.

Напомним, названы категории новосибирцев с наибольшим числом заражений коронавирусом

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