Названы категории новосибирцев с наибольшим числом заражений коронавирусом

Глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, выступая с докладом на сессии регионального парламента, назвал возраст и сферу занятости групп, в которых зафиксировано наибольшее количество заражений COVID-19.

По словам Александра Щербатова, коронавирусной инфекцией болеют 363 новосибирца и 68 жителей районов области (данные на 29 апреля – «КС»). Подавляющее число зараженных, 206 человек, нигде не работают. Также среди заболевших 79 медицинских работников, 17 учащихся, 9 студентов, 4 дошкольника и один работник образовательного учреждения. Основной возраст заболевших, по данным главного санврача региона, составляет 46-60 лет (136 случаев). 111 случаев заражения зафиксировано среди людей старше 60 лет, 102 случая в возрастной категории 31-45 лет. 57 зараженных в возрасте 18-30 лет, 16 – в возрасте от года до 10 лет. Среди младенцев, в возрасте до года, не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Руководитель управления Роспотребнадзора также сообщил о четырех очагах инфекции в медучреждениях, на промышленных предприятиях Новосибирской области «групповой заболеваемости», по его информации, нет. Александр Щербатов пояснил, чем вызваны всплески резкого роста количества заболевших, зафиксированные в последние дни. Напомним, в минувший вторник оперативный штаб сообщил о 60 пациентах, заразившихся за сутки. По мнению Александра Щербатова, рост связан с улучшившейся диагностикой заболевания – увеличением лабораторного тестирования. Напомним, сегодня в Новосибирске проводят тестирование на коронавирус 8 лабораторий медучреждений.

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