Новосибирские парламентарии просят минсельхоз расширить список «погектарной поддержки»

Новосибирские парламентарии на сессии приняли проект обращения к министру сельского хозяйства РФ, предусматривающее возврат субсидий для оказания несвязанной поддержки в области растениеводства.

Проект обращения к министру сельского хозяйства РФ на сессии Законодательного собрания Новосибирской области представил заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин. Он рассказал о том, что в январе текущего года вступило в силу постановление правительства РФ, вносящее изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. В частности, изменились правила предоставления субсидий из федерального бюджета в бюджеты регионов для оказания несвязанной поддержки в области растениеводства по ставке на один гектар посевной площади. Получателями субсидии определены только сельхозтоваропроизводители с численностью работников до 100 человек и годовой выручкой не более 800 млн рублей.

В результате, по данным минсельхоза Новосибирской области, более 90 предприятий региона, на долю которых приходится свыше 400 га посевной площади, лишились этого вида поддержки. «Это те предприятия, которые являются основными работодателями и налогоплательщиками в сельских поселениях. Предприятия с круглогодичным производственным циклом, которые эта субсидия стимулировала к сохранению и расширению посевных площадей, компенсируя часть затрат на агротехнические работы», — пояснил парламентарий.

В итоге депутаты приняли решение обратиться к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением внести изменения в постановление правительства, расширив категорию получателей субсидии, внеся туда предприятия с численностью до 250 работников. «Предприятия, занимающиеся растениеводством, спокойно могут таким количеством работников (до 100 человек – «КС») обойтись. Если же хозяйство начинает заниматься, молочным или животноводством, ему нужно расширить количество персонала. К этому мы раньше и стимулировали предприятия. У нас есть много предприятий, которые обрабатывают землю и занимаются скотоводством», — рассказал председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

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