ООО «Спектрум-Холдинг» стало победителем конкурса, который проводило АО «Толмачево», выбирая организацию для оказания услуг строительного контроля в рамках реализации первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса, сообщается на сайте новосибирского аэропорта.

Договор начинает действовать с момента начала строительно-монтажных работ, стоимость контракта составляет 43,762 миллиона рублей. Компания будет контролировать ход выполнения планов капитального строительства, оказывать услуги по осуществлению строительного контроля и обеспечению безопасности строительно-монтажных работ, контролировать соответствие объемов, сроков и качества строительно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденной проектно-сметной документации и участвовать в приемке законченных объектов от подрядчиков.

Положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» было выдано АО «Аэропорт Толмачево» 10 февраля.

Завершить процедуру по выбору генерального подрядчика на строительство первого этапа нового терминального комплекса общей площадью 56 тысяч квадратных метров планируется во втором полугодии текущего года. Начальная цена контракта строительно-монтажных работ 14,15 млрд рублей. Строительство первого этапа должно быть завершено во втором квартале 2022 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.