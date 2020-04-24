Информацию о том, что руководитель регионального МВД генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал в отставку подтвердила пресс-служба ведомства.

Юрий Стерликов возглавлял ГУ МВД Новосибирской области с 2015 года. До этого он руководил управлениями МВД в Самарской и Смоленской областях.

Стерликов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, именным оружием (пистолет Макарова), имеет звание «Заслуженного сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

В этом году кадровые изменения уже происходили в региональном следственном управлении МВД — президент России Владимир Путин отправил в отставку генерал-майора Андрея Неупокоева, руководившего этим ведомством.

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