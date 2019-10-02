Генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев будет снят со своей должности в соответствии с указом президента РФ.
Копию указа президента России №274 «Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственных органах» опубликовал Telegram-канал «Незыгарь».
По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» документ представляет собой «закрытый указ на трёх листах, по которому с десяток генералов лишились должностей, другие-приобрели, третьи — перешли на новые места».
Источники «Континента Сибирь» подтвердили подлинность информации по уходу Андрея Неупокоева. В ближайшее время ожидается выход соответствующего приказа. На сайте ГУ МВД по Новосибирской области в разделе «Руководство» изменения пока не были внесены. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области «Континенту Сибирь» отметили, что информацией по рассматриваемому вопросу не располагают.