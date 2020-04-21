На прошедшем 21 апреля брифинге заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова рассказала о текущей эпидемиологической обстановке.

«На текущий момент в Новосибирской области зарегистрировано 135 пациентов с коронавирусной инфекцией, за последние сутки – трое, при этом из стационара уже выписано 20 человек, — подчеркнула Елена Аксенова. — Продолжается работа по лабораторным исследованиям, проводятся все необходимые мероприятия. Кроме того, начал функционировать еще один стационар – на базе больницы №11. Хочу еще раз обратить внимание, что соблюдение социальной дистанции и режима самоизоляции позволит нам избежать распространение инфекции».

Замминистра также сообщила что один из заразившихся коронавирусом — священник одного из приходов Новосибирской области, но отказалась уточнить какого именно, сославшись на конфиденциальность информации.

«Такой факт есть, в настоящий момент расследование эпидемиологическое проводится, все противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, помощь оказывается», — сказала Аксенова.

Напомним, всего Новосибирской области зарегистрировано 135 случаев заражения COVID-19.

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