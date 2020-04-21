Еще трое пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрировано в регионе на 10.00 21 апреля по данным оперативного штаба.

Все новые инфицированные за пределы области никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали. Одна из инфицированных обратилась к врачам по поводу ОРВИ и была обследована на коронавирус, так как входит в группу риска по возрасту.

Количество зарегистрированных в области случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло до 135 человек, из которых 16 выздоровели, четверо скончались.

В детской больнице №3 в настоящее время находятся 43 ребенка с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 231, в том числе пациентов с установленным диагнозом. Трое пациентов госпитализированы в Карасуксую ЦРБ.

Напомним, четвертый пациент скончался от коронавируса в Новосибирске 20 апреля.

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