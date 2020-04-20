По данным оперативного штаба на 22.00 20 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 16 пациентов с отрицательными результатами тестов, четыре человека скончались.
Четвертый умерший от коронавирусной инфекции – мужчина 38 лет, пневмония у которого развилась на фоне серьезных патологий: морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность.
Под медицинским наблюдением сегодня в Новосибирской области остаются 2019 человек. Еще 10071 жителей сняты с наблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 793 обращения по поводу ОРВИ и гриппа, госпитализировано с этими диагнозами 46 человек.