Экс-гендиректора новосибирского Биотехнопарка перевели под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска отправил из СИЗО под домашний арест бывшего генерального директора АО «Управляющая компания Биотехнопарка» Владимира Кожевникова, которому вменялась взятка.

Об изменении меры пресечения подследственному сообщил представляющий его интересы адвокат Александр Балян. По словам юриста, изменился также список инкриминируемых его подзащитному преступлений. Напомним, экс-главу новосибирского Биотехнопарка задержали 30 августа прошлого года по подозрению во взятке в особо крупном размере от представителя компании, торгующей фармпрепаратами, «Медхолдинггрупп». Было возбуждено уголовное дело по части шестой ст. 290 УК РФ. Уголовному делу предшествовала аудиторская проверка Конрольно-счетной палаты Новосибирской области, выявившей многочисленные финансовые нарушения в работе управляющей компании. Однако версия о перечислении денежных средства в размере более 2,6 млн рублей на счет ООО «Бастион» в качестве взятки Владимиру Кожевникову, как пояснил Александр Балян, не нашла подтверждения в ходе расследования.

Сейчас, по словам адвоката, Владимира Кожевникова и помогавшего ему посредника подозревают в хищении денег у директора «Медхолдинггрупп» Татьяны Франк «путем обмана и злоупотребления доверием, под видом займа». Обвинение переквалифицировано по части четвертой ст.159 УК РФ (Мошенничество). «Таким образом, расследование показало, что к финансово-хозяйственной деятельности АО «УК Биотехнопарка» в целом, и к указанному в прежнем обвинении контракту на поставку оборудования ООО «Медхолдинггрупп» в частности, история отношения не имеет», — подчеркнул Александр Балян. Адвокат добавил, что продолжит настаивать на полной невиновности фигурантов уголовного дела.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.