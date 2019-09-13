Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Центрального районного суда по делу экс-директора Биотехнопарка Владимира Кожевникова. Апелляционную жалобу не удовлетворили.
В ходе заседания новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу Владимира Кожевникова, оставив его под арестом сроком на 2 месяца.
По убеждению адвоката Кожевникова Александра Баляна, тяжесть предъявленного обвинения не может считаться достаточным основанием для заключения его подзащитного под стражу.
Напомним, что пост гендиректора УК «Биотехнопарк» Владимир Кожевников покинул в июне 2018 года. Кадровому решению предшествовала январская проверка парка Контрольно-счетной палатой Новосибирской области. Аудиторы выявили многочисленные нарушения. В мае того же года УК «Биотехнопарк» подала в суд на КСП НСО с тем, чтобы оспорить требование аудиторов вернуть в региональный бюджет порядка 21 млн руб. субсидии, выданной технопарку в 2016 году. 30 августа экс-главу новосибирского «Биотехнопарка» задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере.