Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Центрального районного суда по делу экс-директора Биотехнопарка Владимира Кожевникова. Апелляционную жалобу не удовлетворили.

В ходе заседания новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу Владимира Кожевникова, оставив его под арестом сроком на 2 месяца.

По убеждению адвоката Кожевникова Александра Баляна, тяжесть предъявленного обвинения не может считаться достаточным основанием для заключения его подзащитного под стражу.

Напомним, что пост гендиректора УК «Биотехнопарк» Владимир Кожевников покинул в июне 2018 года. Кадровому решению предшествовала январская проверка парка Контрольно-счетной палатой Новосибирской области. Аудиторы выявили многочисленные нарушения. В мае того же года УК «Биотехнопарк» подала в суд на КСП НСО с тем, чтобы оспорить требование аудиторов вернуть в региональный бюджет порядка 21 млн руб. субсидии, выданной технопарку в 2016 году. 30 августа экс-главу новосибирского «Биотехнопарка» задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере.

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