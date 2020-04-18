Как стало известно «Континенту Сибирь», Алексей Линков покинул пост генерального директора компании «Новотелеком», крупнейшего оператора широкополосного доступа в интернет в Новосибирской области, работающего под брендами «Электронный город» и «Электронный город Бизнес».

Информацию о своем уходе «Континенту Сибирь» подтвердил сам Алексей Линков, а также пресс-служба «Новотелекома» и головного «ЭР-Телеком Холдинга» (куда входит «Новотелеком»). Решение об уходе принял Алексей Линков по своей инициативе.

Новым генеральным директором компании стала Татьяна Семьянова. До этого назначения она занимала должности директора управления технической эксплуатации и коммерческого директора «Новотелекома». «Татьяна работает в компании с 2013 года и всё это время является одним из ключевых людей команды «Новотелекома»», — пояснил «Континенту Сибирь» руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрий Мишин. Он также отметил, что Алексей Линков принял решение уйти еще в конце 2019 года, поэтому у него было достаточно времени, чтобы передать бразды правления. Сам Алексей Линков на текущем этапе отказался комментировать причины своего ухода и дальнейшие планы.

Отвечая на вопрос о том, ждут ли компанию какие-либо первоочередные изменения в ближайшее время в связи со сменой генерального директора, или речь идет о продолжении курса, взятого Алексеем Линковым, Дмитрий Мишин отметил, что «каких-либо изменений или отклонений от курса в ближайшее время не планируется».

Напомним, что «Новотелеком» с февраля 2017 года входит в состав пермского «ЭР-Телеком Холдинга». Алексей Линков возглавил «Новотелеком» осенью 2018 года, сменив на этой позиции основателя компании Олега Игнатенко, который в свою очередь стал первым вице-президентом головного «ЭР-Телеком Холдинга».

Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев в сентябре 2019 года в интервью «Континенту Сибирь» очень позитивно оценивал результаты «Новотелекома». «Сегодня «Новотелеком» по факту единственная 100%-ная дочерняя компания в составе нашего холдинга, работающая в рамках города. Осуществив объединение, мы тщательно изучали, как работает «Новотелеком», пытались понять, как это все перенести на «ЭР-Телеком». Когда ты приобретаешь компанию, то получаешь оборудование, возможно, офисное здание, информационные продукты и т. д. Но какая-то часть при этом остается незакрытой, поскольку компания стоит дороже, чем стоимость основных ее производственных фондов и интеллектуальных решений. Эта разница — так называемый гудвил. Мы окупили покупку «Новотелекома» именно за счет него», — пояснял Андрей Кузяев. По данным пресс-службы «ЭР-Телекома» планов по дальнейшей реорганизации «Новотелекома» у холдинга нет.

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