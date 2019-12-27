Компания «Новотелеком», работающая в Новосибирске под брендами «Электронный город» и «Электронный город Бизнес», благодаря вхождению в состав АО «ЭР-Телеком Холдинг» получила новый импульс в своем развитии.

2019 год стал для компании во многом знаковым. Оператор начал работать за пределами Новосибирска, в сельской местности, а также занял существенную долю на рынке домофонов Новосибирска. Это позволило «Новотелекому» стать «Компанией года — 2019» по версии «Континента Сибирь». Как оператор прошел этот путь, с какими проблемами столкнулся и чего ждать дальше, рассказал генеральный директор «Новотелекома» АЛЕКСЕЙ ЛИНКОВ.

Расширение границ сети

— В этом году «Новотелеком» в составе АО «ЭР-Телеком Холдинг» впервые принял участие и выиграл конкурс в рамках федеральной и региональной программ на подключение к Интернету социально значимых объектов (СЗО) в удаленных районах Новосибирской области. Компания уже подключила 400 точек из 1500.

И здесь может возникнуть вопрос: если «Новотелеком» пришел к работе с государством только сейчас, почему мы не сделали этого раньше?

Амбиции федеральной компании всегда выше, чем у локального игрока. Для работы с большими государственными проектами необходим совершенно иной состав профессионалов и на местном уровне, и в Москве. Уверен, что правительство Новосибирской области в нашем лице получило надежного партнера. Впрочем, и правительство области, и администрации районных центров показали высокий класс работы: мы были приятно удивлены полному отсутствию бюрократии, конструктивному сотрудничеству, готовности работать в выходные дни. В каких-то ситуациях у меня создавалось впечатление, что чиновники быстрее нас принимают решения, да и требовательность к качеству услуг демонстрирует, что наши услуги ждут, и будут ими активно пользоваться.

Домофоны

— В далеком 2017 году у нас родилась новая услуга — «Умный домофон», и с тех пор она живет, развивается. В 2019 году произошла самая массовая модернизация устаревших аналоговых домофонов многоквартирных домов Новосибирска. Сейчас услуга доступна примерно 20% его жителей — такого нет ни в одном крупном городе России. Суть услуги — в связке панели домофона на двери подъезда со смартфоном. Теперь звонок поступает не только на привычную всем трубку квартиры, но и на смартфон. Причем звонок сопровождается видео, и прямо с телефона можно пообщаться с посетителем и открыть ему дверь.

Здесь, в Новосибирске, у нас работает отдел по развитию продуктов для частных клиентов для всего «ЭР-Телеком Холдинга» (ЭРТХ). Сразу после вхождения АО «ЭРТХ» в состав акционеров президент холдинга обещал создать в Новосибирске R&D-центр для продуктов B2C, собственно, это и произошло.

Главное внимание отдела сейчас акцентировано на экосистемах «Умный дом» и «Умный двор», частью которых является домофон. Многие привыкли, что в домофоне стоит видеокамера, которая хранит все события, попавшие в объектив за последние семь дней. По неофициальному признанию служащих полиции, во дворах, оборудованных нашими домофонами, количество преступлений сокращается на десятки процентов. Однако не все знают, что одно приложение может управлять не только домофоном, но и шлагбаумом, калиткой. В него же идет трансляция со всех камер двора и подъезда.

В 2019 году «Новотелеком» расширил функционал приложения — оно может управлять и элементами «умного дома». Любой домашний датчик может управляться через приложение: отправлять сообщения, включаться/выключаться автоматически или принудительно. Доступ к архиву домашней камеры или камер двора, домофонов осуществляется из этого же приложения. Для того чтобы все это работало, жителю нужны Интернет на телефоне и мобильное приложение «Мой дом».

Группа развития продукта взаимодействует с производителем домофонных панелей, постоянно дорабатывает мобильное приложение, через которое услуга работает, тестирует новые возможности. Мы научили нашу экосистему распознавать, когда любой из членов семьи приходит домой. По этому событию мы можем настраивать управление домом, например, активировать умную розетку с чайником, включить музыку или сообщить о приходе детей родителям.

А также на первых семи домах заработал новый сервис — «Свободные руки». Подъезд или калитка открываются без ключа, камера распознает приближение жителей подъезда и открывает замок.

Весь этот год мы старались делать жизнь в нашем городе комфортнее, удобнее и спокойнее. Мы хотим, чтобы привычные всем услуги и сервисы совершенствовались, и новые технологии быстрее приходили в нашу жизнь. Активно развивается направление видеоконтроля внутри квартир. У многих жителей есть опасение, что через видеокамеру злоумышленники могут подсматривать за нашей жизнью. Именно поэтому мы научили все камеры квартиры отключаться автоматически после прихода одного из членов семьи домой. Во время отсутствия владельцев видеокамера может выполнять функцию охраны и сообщать о любом движении, которое происходит, и при этом доступна видеозапись этого движения, что позволяет визуально оценить, что это было.

Если дома установить датчик протечки воды и управляемый кран, то в случае протечки воды шарниры самостоятельно перекроют воду и сообщат вам об этом.

Планы на будущее

— Мы планируем и дальше развивать наши продукты, делать их еще более удобными и простыми в использовании. Также мы хотим обеспечить беспрепятственный доступ экстренным службам внутрь дворов, оборудованных шлагбаумами. К сожалению, по количеству установленных камер в местах скопления людей и на центральных улицах наш город отстает от других городов-миллионников страны. Мы будем убеждать наши власти активнее работать в данном направлении.

Поздравляем всех жителей нашего города с наступающим новым годом! Желаем, чтобы каждого из нас окружали заботой близкие люди. Дарите друг другу поддержку и любовь!

Верьте в волшебство и чудо, и оно обязательно произойдет!

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«Электронный город»

ООО «Новотелеком»

Тел.: + 7 (383) 2090000

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