«Континент Сибирь» продолжает цикл материалов, в которых мы подводим итоги года в различных отраслях экономики СФО, а также выявляем «Компании года» и «Персон года». Для телеком-рынка 2021 год вновь прошел под знаком интеграционных процессов, что позволило крупным операторам усилить свои позиции.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года»

Одной из самых крупных сделок года для телеком-рынка Сибири стала покупка федральным «ЭР-Телеком Холдингом» основанного в Новосибирске оператора «Авантел». Эта компания специализируется на сегменте B2B и предоставляет услуги связи с 2002 года. По данным TMT-Consulting, «Авантел» занимал второе место по абонентской базе в сегменте B2B после «Ростелекома». И это при том, что «ЭР-Телеком Холдинг» ранее объединил под своим крылом в Новосибирске «Электронный город Бизнес», «Дом.ru Бизнес», местный филиал «Энфорты», «Крафтсвязь». По данным собеседников «Континента Сибирь», своими рыночными позициями «Авантел» давно заинтересовал «ЭР-Телеком Холдинг». Это касается не только Новосибирской области.

Несмотря на то что в родном регионе «Авантел» воспринимают как новосибирскую компанию, география ее присутствия гораздо шире — по данным сайта компании, «Авантел» работает во всех федеральных округах России, имея филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Нижневартовске, Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Омске, Томске, Барнауле, Губкинском, Кемерове и других городах России.

Благодаря сделке «ЭР-Телеком» значительно расширил свое влияние в B2B-сегменте. В этом контексте уместна аналогия с покупкой новосибирского «Новотелекома», позиции которого сильны в B2C-сегменте. Пример «Новотелекома» показал, что даже в случае сделки поглощаемая компания может сохранить свой бренд и команду. Не исключено, что «ЭР-Телеком» будет готов создать в случае с «Авантелом» «второй Новотелеком», то есть опорного оператора в B2B-сегменте.

Примечательно, что «Авантел» вел также переговоры и с «Ростелекомом». В конце мая 2017 года «Континент Сибирь» сообщал о том, что «Авантел» может войти в состав «Ростелекома», однако на тот момент подтверждений того, что сделка осуществится, не было. В январе 2018 года близкая к оператору компания «Башинформсвязь» получила разрешение на покупку «Авантела» в ФАС. Однако несмотря на это, сделка не была осуществлена, и «Авантел» в итоге достался «ЭР-Телекому».

Таким образом, «ЭР-Телеком Холдинг» благодаря осуществленной сделке становится «Компанией года» в сфере ИТ и телекоммуникаций по итогам 2021 года.

«Персона года»

«Персоной года» в сфере ИТ и телекоммуникаций по итогам 2021 года по версии «Континента Сибирь» становится Анатолий Дюбанов. В этом году он был назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ, а до этого возглавлял министерство цифрового развития и связи Новосибирской области. Случаи перехода регионального министра в федеральное правительство встречаются достаточно редко, поэтому повышение Анатолия Дюбанова можно считать важным событием. Департамент, который он возглавил, отвечает за реализацию федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Участники сибирского рынка связи позитивно характеризовали свое взаимодействие с ним, когда он возглавлял минцифры. «Первое, что отмечается в работе с Анатолием Дюбановым, — его практичность и направленность на конечный результат. Каждое совещание, встреча, переговоры направлены на результат: минимум «воды», максимум конкретики, цифр и фактов», — отмечал директор филиала ПАО «МТС» в Новосибирской области Александр Соловенчук. Можно не сомневаться, что телеком-сообщество региона будет внимательно следить за дальнейшей деятельностью Анатолия Дюбанова в федеральном правительстве.

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Победителем стал «Авантел».

Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2021? Ростелеком

Новотелеком

Orange Business Services

Авантел

ТТК

МТС

Сибирские сети

ЭР-Телеком

МегаКом

Tele2

Yota

Билайн

Манго Телеком

МегаФон

Е-Лайт Телеком (Goodline)

Омские кабельные сети

Ни одна из перечисленных Результаты опроса

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Компания года в сфере ИТ/телекоммуникаций — 2021 — «ЭР-Телеком Холдинг».

Персона года в сфере ИТ/телекоммуникаций— 2021 — Анатолий Дюбанов.