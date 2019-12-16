«Континент Сибирь» продолжает выделять «Компанию года» и «Персону года» в различных отраслях экономики региона по итогам 2019 года. Телекоммуникационной отрасли, казалось бы, уже некуда больше расти, но в этом году оказалось, что пространства еще предостаточно. Новым полем для роста стал B2G-сегмент, с которым так или иначе связаны номинанты, которых выдвинул «КС».

Среди критериев выбора «Компании года» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и другие положительные результаты. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании и отрасли в целом. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

«Компания года»

«Компанией года» в телеком-отрасли Новосибирска в этом году становится «Новотелеком». Его пример, как ранее отмечал «КС», разрушил немало стереотипов об интеграционных сделках на телеком-рынке. Многие ожидали упразднения бренда (тем более что «Дом.ru», бренд «ЭР-Телекома», к тому времени уже работал в Новосибирске) смены команды, унификации бизнес-процессов и так далее. Но все произошло с точностью до наоборот по каждому из обозначенных пунктов. «Традиционно мы присоединяем покупаемую компанию к нашему региональному филиалу, внедряем наши бизнес-процессы, проводим стандартизацию, запускаем наши продукты, сокращаем персонал. В случае с «Новотелекомом» мы поняли, что купили компанию с гораздо большим потенциалом, чем просто регионального телеком-оператора», — признавался в 2019 году президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев в интервью «КС».

Все действительно пошло «не по сценарию», а с точностью до наоборот. В 2017 году «Новотелеком» не только сохранился как бренд со всей структурой и принципами работы, но и присоединил к себе активы регионального филиала материнской компании. В 2018 году основатель «Новотелекома» Олег Игнатенко (признанный «КС» «Персоной года — 2017») перебрался в головной офис и вошел в совет директоров холдинга, где меньше чем через год стал его первым вице-президентом.

Но все это произошло еще до 2019 года. Почему же «Новотелеком» стал «Компанией года» только сейчас? Потому, что в этом году он смог реализовать наследие материнской компании и открыть для себя сразу два направления, которых раньше избегал, — B2G и работу за пределами Новосибирска. Осенью 2019 года о компромиссных решениях «Новотелекома» вспоминали представители МСБ в ходе конфликта между мэрией и владельцами торговых павильонов по вопросу с «умными остановками». Но одним из главных изменений в работе традиционно «городского» оператора стал выход в сельскую местность. Он выиграл контракт на обеспечение широкополосным доступом в Интернет социально значимых объектов в удаленных районах — и уже подключил 400 точек из 1500 тысяч. Первоначально «Новотелеком» использовал сети, проложенные еще «ЭР-Телекомом» и коллаборируясь с другими федеральными операторами, позже оператор стал прокладывать магистрали самостоятельно.

Параллельно «Новотелеком» в 2019 году отметился и экстравагантными подходами в своем продвижении на новом для себя рынке домофонов. В частности, оператор записал альбом электронной музыки с помощью звуков с домофона и провел ее презентацию в сентябре 2019 года. Помимо этого, компания устраивала профессиональную фотосъемку детей на «Умный домофон», результаты которой презентовала на специально организованной выставке в ТРЦ «МЕГА-Новосибирск». А в декабре 2019 года «Новотелеком» анонсировал читку документальной пьесы, основанной на настоящих историях реальных людей. Оператор выслушал рассказы председателей ТСЖ и советов домов о жизни, работе, трудностях и радостях, чтобы поделиться ими с новосибирцами.

В итоге именно «Новотелеком» получил звание «Компания года — 2019» в сфере телекома по версии «Континента Сибирь».

«Персона года»

В этот раз «Персоной года» по версии «Континента Сибирь» становится не топ-менеджер телеком-оператора, а первый министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Напомним, что еще в декабре 2018 года на выездном заседании Совета Федерации в Новосибирске министр цифрового развития РФ Константин Носков отметил, что не во всех регионах определены кураторы проекта «Цифровая экономика» и созданы «цифровые» министерства. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов исправить недочеты, и после этого в ряде регионов либо создавались «цифровые» ведомства, либо поднимался статус уже существующих (с комитетов, управлений, департаментов и т. д. до министерств).

Создание минцифры в Новосибирске было решением достаточно очевидным, с учетом того, какой весомый вклад вносят информационные технологии в экономику региона. По итогам 2017 года вклад отрасли в валовый региональный продукт составил 4,2%, что сопоставимо с вкладом всего сельского хозяйства (4,2%), образования (4%) и больше, чем доля строительства (3,8%). Для сравнения% в среднем по РФ доля информации и связи в ВРП составляет 3%, в СФО — 2,1%. Новосибирская область неоднократно становилась пионером и лидером в цифровизации различных отраслей, что отмечали в том числе и федеральные эксперты. При этом профильного министерства в региональном правительстве до 2019 года не было, и 30 июля губернатор Андрей Травников подписал указ о его создании.

В этой связи логичным было и то, что эту позицию может занять Анатолий Дюбанов, который на тот момент руководил департаментом информатизации Новосибирской области. Но этой структуре по объективным причинам не хватало аппаратного веса, о чем говорили участники ИТ-рынка. Тем более что в декабре 2017 года он покинул состав регионального правительства. Но несмотря на объективные предпосылки, наблюдатели отмечали, что обстоятельства складываются не в пользу Анатолия Дюбанова, и велика вероятность, что пост главы нового министерства займет кто-либо другой. Тем не менее альтернативных кандидатов на эту позицию с точки зрения накопленного опыта и компетенций закономерно не нашлось, и Анатолий Дюбанов занял этот пост, за что и получил титул «Персона года — 2019» в сфере телекоммуникаций по версии «КС».

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «КС» проводит голосование на своем сайте. По его итогам читатели отдали предпочтение «МегаКому», вошедшему в состав «Ростелекома».

Для участия в голосовании нужна авторизация. Какой из перечисленных телекоммуникационных операторов, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»-2019? МегаКом (28%)

Новотелеком (13%)

Авантел (13%)

ТТК (10%)

ЭР-Телеком (Дом.ru) (8%)

Yota (8%)

ГК «Сибирские сети» (7%)

Милеком (4%)

Goodline (Кузбасс) (3%)

Ростелеком (3%)

Orange Business Services (1%)

МТС (1%)

Манго Телеком (0%)

Билайн (0%)

МегаФон (0%)

Омские кабельные сети (0%)

Деловая сеть Иркутск (0%)

Томтел (0%)

Мегаполис-Телеком (Иркутск) (0%)

Tele2 (0%)

Загрузка ... Загрузка ...

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу телекоммуникационного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.