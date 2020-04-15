Все четверо заболевших коронавирусной инфекцией изолированы и проходят лечение, сообщает телеграм-канал «Цивилев.Live».
Итого на сегодняшний день в инфекционных больницах Кузбасса находятся пятнадцать больных коронавирусом. Один из пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19 выписан из инфекционной больницы — это четвертый пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавирусной инфекции.
В обсерваторах, медицинских стационарах и на домашней 14-дневной изоляции в Кемеровской области в настоящее время остаются 1128 человек. Большинство этих людей вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ.
Напомним, в Кемеровской области выросло число городов с заболевшими коронавирусом.