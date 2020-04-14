Новый случай COVID-19 произошел в городе Мариинске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава Мариинского района Кузбасса Александр Кривцов.

Больной был госпитализирован в инфекционную больницу Кемерова, его состояние оценивается как сейчас удовлетворительное. Еще у жителя Мариинска подозрение на коронавирус не подтвердилось. После взятия повторных анализов пациента отправили в инфекционную больницу Кемерова. Результаты анализов станут известны в ближайшее время.

По данным на утро 14 апреля в Кемеровской области всего было зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Из них трое человек вылечились, ещё 10 получают лечение в больницах Кемерова и Новокузнецка.

Напомним, первый случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован в наукограде Кольцово Новосибирской области.

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