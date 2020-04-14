Новый случай COVID-19 произошел в городе Мариинске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава Мариинского района Кузбасса Александр Кривцов.
Больной был госпитализирован в инфекционную больницу Кемерова, его состояние оценивается как сейчас удовлетворительное. Еще у жителя Мариинска подозрение на коронавирус не подтвердилось. После взятия повторных анализов пациента отправили в инфекционную больницу Кемерова. Результаты анализов станут известны в ближайшее время.
По данным на утро 14 апреля в Кемеровской области всего было зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Из них трое человек вылечились, ещё 10 получают лечение в больницах Кемерова и Новокузнецка.
Напомним, первый случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован в наукограде Кольцово Новосибирской области.