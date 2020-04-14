Как новосибирские строители отстояли свое право на работу в условиях эпидемии

На прошлой неделе стройки Новосибирской области возобновили работу. Как строители региона оценивают решение губернатора, насколько оно было объективно правильным и своевременным? «Континент Сибирь» рассказывает, кто и как участвовал в принятии этого решения.

Временная приостановка работы строительных организаций с 28 марта по 5 апреля повергла строителей в замешательство. Но шок длился недолго. Как рассказал «Континенту Сибирь» министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, уже на третий день начались консультации с главой региона о том, что необходимо продумать механизмы, благодаря которым строительные организации смогли бы продолжить работу в условиях ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«В работу включились профильный комитет Заксобрания области, общественные объединения строителей: Региональный деловой клуб строителей (РДКС), новосибирская организация Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), СРО строителей Сибирского региона. Действовали в тесном контакте с Минстроем РФ, который снабдил нас методиками, перечнем мероприятий, которые необходимо провести на строительной площадке для того, чтобы обезопасить людей. Адаптировали методику и регламенты работы для нашего региона и направили в Роспотребнадзор. Ведомство внесло свои правки, которые мы затем согласовали в Минстрое РФ. Ситуация осложнялась тем, что любая стройка – это масса субподрядных организаций. И это звено мы, как контролирующая организация, не видим, за него отвечает генеральный подрядчик. Но мы справились», – отметил министр.

По словам председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгения Покровского, члены комитета, крупные новосибирские застройщики несколько раз пытались поговорить с губернатором неофициально, собирались узким кругом.

Надо отметить, что, пожалуй, не одна отрасль в Новосибирской области не имеет такого слаженного лобби, как строительная. Представители этого сектора работают в Законодательном собрании, Совете депутатов Новосибирска, в многочисленных общественных ассоциациях и СРО. По информации «Континента Сибирь», активно отстаивали интересы строителей Евгений Покровский, Майис Мамедов, Илья Поляков, Максим Федорченко, Александр Савельев и другие.

Накануне принятия решения губернатор Новосибирской области Андрей Травников собрал совещание, на котором присутствовали не только строители, но и руководители промышленных предприятий. «После подготовительной работы, которую мы провели совместно со строителями Новосибирска в постоянном диалоге с губернатором, нас собрал Андрей Александрович. На этой встрече представители промышленности и строительного сектора рассказали обо всех возможных нюансах работы и заверили главу региона, что будут соблюдать все разработанные меры предосторожности – обеспечение людей масками, дезинфекция помещений, разделение потоков, чтобы по возможности обеспечить социальную дистанцию, ведение журнала температур и многое другое», – рассказал Иван Шмидт.

«Застройщики гарантировали губернатору соблюдение всех предписаний Роспотребнадзора, необходимых для обеспечения безопасности людей», – подтвердил в разговоре с «Континентом Сибирь» Евгений Покровский. Он также отметил, что губернатор акцентировал внимание на том, что руководители компаний несут личную ответственность за соблюдение мер предосторожности на их предприятиях.

По словам председателя строительного комитета Заксобрания, решение о возобновлении работы промпредприятий и стройплощадок далось Андрею Травникову нелегко. «Мы ощущали это напряжение в зале. Для него, я думаю, это было непростое решение, потому что он несет ответственность за весь регион», – рассказал Евгений Покровский.

О том, что решение было непростым, рассказал и министр строительства региона. «С одной стороны, на главе региона лежит ответственность за здоровье людей на его территории, за противодействие распространению коронавируса. С другой стороны, он обязан сохранить экономику региона, не допустить обвала и экономического коллапса. Новосибирская область вошла в первую десятку регионов, где строительный комплекс возобновил работу уже через неделю», – отметил Иван Шмидт.

Строители высоко оценили принятое губернатором Андреем Травниковым решение.

«На прошлой неделе строители Новосибирской области приступили к работе, а, следовательно, и к выполнению своих обязательств, в том числе и перед инвесторами. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Мы тщательно изучали и прорабатывали данный вопрос с руководителями предприятий отрасли, профильного министерства и департамента, – прокомментировал «Континенту Сибирь» председатель Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» Майис Мамедов. – Мы благодарны губернатору Андрею Александровичу Травникову за совместное взаимодействие и положительное решение».

Как отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов, шестое апреля стало самым радостным событием для всех застройщиков. По его словам, решение о приостановке работы вызвало у строителей шок. «Мне звонили бригадиры, начальники участков, руководители проектов. Все были в недоумении: как можно остановить стройку, делайте что-нибудь, уговаривайте правительство, надо выходить на работу! Перерыв на месяц- полтора в начале строительного сезона – смерти подобно. Это как человек, который опоздал на старте, он к финишу может вообще не прийти. Поэтому большое спасибо Андрею Александровичу за то, что он мужественно взял на себя ответственность за то, чтобы разрешить всем строителям выйти на работу. На мой взгляд, он принял абсолютно правильное решение, подсказанное ему собственным анализом ситуации. Я считаю, что тем самым он, если не спас всю городскую экономику, то экономику нашего сектора точно», – прокомментировал застройщик.

По словам председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова, если бы стройки встали еще на неделю, то вскоре мы бы увидели громкие крушения. «Отрасль очень финансоёмкая, она как паровоз, в топку которого надо постоянно бросать дрова, чтобы он ехал без остановок. Если заглушить, то потребуется гораздо больше средств, чтобы запустить. Это было очень правильное, своевременное и волевое решение. Президент РФ делегировал его принятие на уровень глав регионов, исходя из ситуации на местах. Возможно, для губернатора проще было бы отмолчаться, но это неправильно. Андрей Александрович, ответственно подошел к вопросу, взял на себя все риски, за что мы ему непомерно благодарны».

Как отметил заместитель директора по развитию ООО СК «ВИРА-Строй» Александр Аксёненко, строители с надеждой ждали решения губернатора. «Поэтому сегодня, кроме похвал и благодарности в его адрес, других слов нет. Своим решением он поддержал не только нашу отрасль, а весь регион, потому что стройка тянет за собой по цепочке смежные отрасли. Простой даже в течение одного дня сказывается на неделях отклонения от сроков сдачи в эксплуатацию домов. Теперь самое главное – стимулировать спрос, чтобы люди оправились от испуга и не откладывали приобретение жилья. Мы надеемся и в этом на поддержку правительства региона, наш минстрой.

В ГК «Расцветай» также отмечают, что «очень благодарны губернатору Новосибирской области за то, что в это непростое время он пошел навстречу предприятиям строительного комплекса и разрешил продолжить работы на строительных площадках». «У застройщиков высока ответственность перед своими дольщиками, ведь мы ни в коем случае не можем их подвести и должны выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, сдав все объекты строго в заявленные сроки», – подчеркнули в компании.

Новосибирским строителям разрешили работать, но обещали жесткий контроль. Для этого разрабатывается реестр контрольных мероприятий. Руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко отработал всю схему с Национальным объединением строителей. Контрольные функции будут, скорее всего, закреплены за тремя структурами: ГСН, Роспотребнадзор и СРО.

«Вообще, надо отметить, что СРО заняли активную позицию, а в части контрольных мероприятий – это существенная помощь, так как они патронируют своих членов, которые перед ними обязаны отчитываться. – рассказал Иван Шмидт. – В настоящее время в Минстрое РФ разрабатывается план мероприятий по поддержке строительного комплекса. Надеемся, что он будет озвучен уже в ближайшее время».

По словам Майиса Мамедова, учитывая сложившиеся обстоятельства, правление «РДКС» приняло решение организовать в социальных сетях сообщество, которое объединит практически всех руководителей организаций отрасли. В него вошли руководители министерства строительства области, департамента строительства города Новосибирска, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО. «Совместно мы решаем оперативные задачи, обмениваемся мнениями и предложениями. В настоящий момент первостепенная задача – обеспечение площадок и объектов необходимыми средствами защиты, соблюдение всех норм и предписаний санитарно-эпидемиологических служб. Каждый руководитель берет на себя ответственность. Только вместе, сообща мы сможем предотвратить появление и распространение короновирусной инфекции», – подчеркнул председатель ассоциации «РДКС»

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