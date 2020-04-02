Анатолий Локоть: «Никаких специальных распоряжений по отмене празднования 9 мая не поступало»

Новосибирской градоначальник Анатолий Локоть ответил на вопросы журналистов в прямом эфире YouTube-канала «МЭР_И_Я». Он рассказал СМИ, что сам гуляет с маленькой собачкой, что участие в параде 9 мая считает выполнением боевой задачи и отказался сообщить названия профилакториев, где расположились обсерваторы.

Мэр Новосибирска 2 апреля ответил на вопросы журналистов в эфире Youtube-канала «МЭР_И_Я». Прежде всего Анатолий Локоть рекомендовал всем соблюдать режим самоизоляции, носить маску, чаще мыть руки и как можно реже выходить из дома, добавив, что со своей маленькой собачкой он гуляет сам, выполняя рекомендацию не удаляться от дома дальше, чем на 100 метров.

Анатолий Локоть также сообщил, что дал поручение департаменту транспорта приступить к уборке улиц, пользуясь благоприятным погодными условиями. При поступлении соответствующей команды дороги и тротуары города будут обрабатываться и дезинфицирующими средствами.

Говоря о ситуации с коронавирусом, он отметил, что 1 апреля в Новосибирск прибыл рейс из-за рубежа и все прилетевшие были размещены в обсерваторе — одном из новосибирских санаториев. Они находятся под медицинским наблюдением, снабжаются питанием и всем необходимым, все прибывшие соблюдают предписанный режим.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в этом году проводиться парад в честь празднования Дня победы 9 мая, Анатолий Локоть ответил, что никаких специальных распоряжений по отмене празднования годовщины юбилея победы не поступало. «Я могу сказать о личном отношении к происходящему и к параду: считаю как офицер, что участие в параде — это выполнение боевой задачи. На этот случай есть приказы Верховного главнокомандующего, министра обороны, а приказы должны выполняться в любых условиях. Это мое мнение и сегодня подготовка к параду продолжается», — пояснил Локоть.

Мэр также отметил, что никаких запретов на въезд и выезд из города не существует и призвал не верить фейковым новостям, появляющимся в соцсетях. Он также отметил, что все ограничения имеют рекомендательный характер и призвал тех, кто выезжает из города или передвигается по городу соблюдать правила безопасности — носить маску, перчатки, чаще мыть руки, а также иметь при себе документы.

Говоря о возможности ограничения продажи алкоголя по опыту других городов страны, Анатолий Локоть отметил, что в Новосибирске уже действуют определенные правила в этом отношении. По его словам, пока вводить какие-то дополнительные ограничения не планируется.

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