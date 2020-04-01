В мэрии Новосибирска прокомментировали информацию о якобы имеющей место выдаче «наборов для борьбы с коронавирусом» в администрации Октябрьского района города.

В пресс-центре мэрии Новосибирска 1 апреля сообщили, что выявили распространение ложных сообщений через мессенджеры о «наборах для борьбы с коронавирусом», которые якобы выдают в администрации Октябрьского района при наличии документа, удостоверяющего регистрацию в пределах района.

В мэрии отметили, что сообщения фейковые, и эта информация не соответствует действительности.

«Напоминаем, что в Новосибирске круглосуточно работает телефон городской социальной справочной службы: 375-87-87. Вопросы о мерах поддержки и о помощи, которую оказывают пожилым и маломобильным волонтеры, можно задать по указанному телефону», – сообщается в заявлении пресс-центра мэрии города.

Напомним, в Новосибирском метро в связи с угрозой коронавируса изменился режим работы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.