В ситуации полной неопределенности и повышенной тревожности очень важно замечать вокруг что-то доброе и надежное – протянутую руку помощи, бескорыстное отношение и по-настоящему партнерское взаимодействие. «Континент Сибирь» продолжает рубрику «Скажи доброе», в которой представители деловых и властных кругов региона будут рассказывать о тех, кому они хотели бы сказать добрые слова и поблагодарить за оказанные услуги.

Седьмой Транссибирский Арт-Фестиваль открылся 21 марта 2020 в новосибирском Государственном концертном зале имени А. М. Каца. На сцене выступали Вадим Репин, Светлана Захарова, Денис Родькин, Джакопо Тисси, Денис Савин, Вячеслав Лопатин и Денис Медведевым. Затем в связи с текущими событиями в стране и мире в программе фестиваля произошли изменения. Ряд концертов, где планировались выступления зарубежных солистов и коллективов, перенесены предположительно на начало сентября. Концерты 25 и 26 марта можно было посмотреть в режиме онлайн-трансляций на сайте Новосибирской филармонии, на телеканале ОТС и на сайте радио Орфей. Закрытие фестиваля транслировалось 28 марта. С 1 апреля стартовал открытый цикл онлайн-трансляций концертных программ филармонии.

В этом выпуске рубрики директор фонда прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент» Вадим Ильченко поделился своими впечатлениями относительно работы новосибирских учреждений культуры.

– Сегодня на первом плане борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции, конечно, находятся врачи, которые готовятся к чему-то неизведанному, сотрудники Роспотребназора, пытающиеся контролировать ситуацию, ученые научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Я бы хотел пожелать им уверенности, спокойствия и выразить слова признательности и поддержки. Жаль только, что вспоминаем мы о них, когда попадаем в затруднительные ситуации, как сейчас, например.

Если же поискать другие достойные примеры поведения в сегодняшней ситуации, то я бы обратил внимание на то, как отреагировали творческие коллективы новосибирских театров, некоторых учреждений культуры нашего города на сложившуюся ситуацию. И особенно мне хочется отметить ответственное поведение организаторов Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске. Надо отдать им должное, что, несмотря на убытки, которые понесли, они сумели переформатировать фестиваль, и он, не считая первого концерта, открывшего мероприятие, прошел в онлайн-формате.

Трансляции концертов посмотрели очень многие новосибирцы. Мне это напомнило блокадный Ленинград, когда Большой симфонический оркестр исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, которую передавали по радио и через громкоговорители во всем осажденном городе.

И вот в наши дни музыканты словно шли в бой со смычками наперевес. Они, долго готовившиеся к такому значительному событию, играли в совершенно пустом зале. Трудно представить ощущения артиста, не чувствующего реакции зрителей. На меня это произвело сильное впечатление.

Надеюсь, что в сентябре, как планируется, состоится вторая часть фестиваля, и мы сумеем насладиться музыкальными произведениями вживую. Хочется пожелать всем новосибирцам уверенности, терпения и спокойно перенести дни вынужденных ограничений.

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