«Газпромбанк» открыл кредитную линию на 6,5 млрд для строительства четвертого новосибирского моста

«Газпромбанк» открыл входящей в группу «ВИСК» Сибирской концессионной компании кредит в размере 6,5 млрд рублей для строительства четвертого моста через Обь.

Как сообщили в пресс-службе группы «ВИС», первый транш финансирования в размере более миллиарда рублей был получен 27 марта. С учетом открытой кредитной линии общая сумма привлеченных для возведения моста заемных средств составит 9 млрд рублей. Концессионное соглашение с властями Новосибирской области по строительству моста через Обь было подписано 6 декабря 2017 года. По условиям концессии в ценах 2017 года общая стоимость проекта составляла 40,9 млрд рублей, из которых 26,2 млрд рублей – федеральный грант, 3,9 млрд рублей — средства концедента и 10,7 млрд рублей — средства концессионера. Срок действия концессионного соглашения — 25 лет.

Генеральным подрядчиком проекта выступает производственная фирма «ВИС». В соответствии с разработанной проектной документацией возведение объекта предусмотрено в три этапа: подготовительные работы, строительство мостового перехода через Обь и строительство транспортной развязки в створе улицы Станиславского. Новый мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Это будет шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство будет развернуто по обеим сторонам реки Обь. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов через городские трамвайные линии и железнодорожные линии Транссибирской магистрали, надземных пешеходных переходов. По оценке гендиректора ООО «Национальные транспортные концессии» (транспортный дивизион группы «ВИС») Павла Овчинникова, новый мост сократит время проезда с одного берега на другой на 30% и снизит загруженность новосибирских мостов на 20%.

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