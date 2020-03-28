Торгово-развлекательные центры Новосибирска отреагировали на постановление губернатора региона Андрея Травникова, связанное с противодействием распространения коронавируса.

В «Меге-Новосибирск» отметили, что на территории ТРЦ продолжат работу «АШАН» (с 08:30 до 22:00), аптеки (c 10:00 до 22:00), «Детский Мир» (с 10:00 до 22:00), «Леруа Мерлен» (с 08:00 до 22:00), «ИКЕА», но лишь в случае выдачи онлайн покупок (10:00–22:00). «Решение о закрытии магазинов принято в соответствии с распоряжением местных властей. Интернет-магазин ИКЕА, бесконтактная доставка и услуга бесконтактного самовывоза товаров из пункта выдачи интернет заказов продолжают работать», — пояснили в пресс-службе IKEA.

В ТРЦ «Аура» с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливают свою работу кинотеатр «Формула кино», фудкорт и предприятия общественного питания, однако еду можно заказать с собой и с доставкой. По собственной инициативе временно не работают магазины: Levi’s, Pull & Bear, Bershka, Zara, Stradivarius, OYSHO, Intimissimi, TEZENIS, Calzedonia, Familia, Henderson, M.A.C, Toy.ru, Gipfel, Morhercare. При этом, в торговом центре отмечают, что «Аура» работает в штатном режиме и доступен для посещения. Эту информацию подтвердил «Континенту Сибирь» и один из арендаторов «Ауры».

Торгово-развлекательный центр «Галерея-Новосибирск» анонсировал продолжение своей работы кроме зоны фудкорта, ресторанов и детского центра Happy Land.

«Сибирский молл» с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливает работу ресторанов и зоны фудкорта. Принял решение приостановить работу детский парк развлечений «Фанки Таун». Гипермаркет «АШАН-Сити», аптека и магазины торгового центра продолжат работу в штатном режиме. В «Сибирском молле» напомнили, что усилили меры безопасности. Речь идет об установке тепловизоров, регулярной уборке с дезинфицирующими средствами, обеззораживании кнопок лифтов, поручней эскалаторов и ручек дверей. «Призываем всех, кто приходит в торговый центр для приобретения необходимых вещей, соблюдать дистанцию и меры предосторожности», — отмечают в ТРЦ.

⠀

В «Сан Сити» с 28 марта по 5 апреля 2020 года приостанавливается работа ресторанов, кафе и точек общественного питания. Также приняли решение приостановить свою деятельность детский развлекательный парк «Фанки Таун» и кинотеатр «Синема Парк». Галереи комплекса и супермаркет работают в обычном режиме.

В ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе приостанавливается работа детского центра KINDER PARK, при этом ресторан быстрого питания «Шеф Повар»и пиццерия Pomodoro Royal работают только на вынос. В ТРЦ «Континент» на Кропоткина не работают дисконт-центр NIKE, дисконт-магазин LEVI’S. Магазин «Эльдорадо» закрыт для посетителей, но работает только на выдачу интернет-заказов. В ТРЦ «Континент» на Троллейной не работает Alex Fitness, кинотеатр «КИНО», детский центр BANANA PARK, магазин обуви «Юничел», ресторан быстрого питания «Солнечный день», ресторан быстрого питания «Шеф Повар» и кафе «Лаваш» работают только на вынос.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.