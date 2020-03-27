Во время прошедшей 27 марта внеочередной сессии депутаты горсовета Новосибирска приняли решение направить обращение к федеральным, региональным и городским властям по вопросу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Инициатором подготовки обращений выступило депутатское объединение партии «Единая Россия». Специально для «Континента Сибирь» депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов дал свою оценку этому шагу.

«Обращение Совета депутатов Новосибирска к федеральным и региональным органам власти своевременное и актуальное, – прокомментировал «Континенту Сибирь» депутат Государственной Думы от Новосибирской области Виктор Игнатов. – Необходимо разработать целый комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, который сам без этой поддержки не выживет. Особенно актуально это для Новосибирска. В нашем городе во все кризисы экономика была устойчива именно за счет того, что состоит она из огромного количества субъектов малого предпринимательства. Они давали стабильность, поскольку отличаются гибкостью, умением быстро адаптироваться под новые реалии. Этот сектор создавал сотни тысяч рабочих мест, наполнял рынок товарами и услугами. Сегодня он оказался под ударом. С одной стороны, органы власти в целях предотвращения распространения коронавируса рекомендуют или прямо требуют приостановить деятельность, с другой, население перестает пользоваться их услугами, потому что либо находится в самоизоляции, либо ограничивает потребление, что называется, до лучших времен. Обращение депутатов – это своеобразный крик о помощи. Перед федеральной властью стоят серьезные задачи по борьбе с эпидемией, и надо чтобы за этой титанической работой, она смогла найти время, возможности и ресурсы для того, чтобы разработать комплекс мер поддержки для малых предпринимателей, чтобы услышали наших депутатов в части тех предложений, которые они со своей стороны подготовят».

По мнению Виктора Игнатова, это должны быть не временные отсрочки по обязательствам, которые у всех возникают в период вынужденного простоя, а их частичная компенсация. «Речь не идет о компенсации недополученной прибыли. Речь идет о компенсации минимальных условно постоянных расходов, которые предприниматель не в силах сократить: аренда, коммунальные платежи, заработная плата, обязательства перед банками и бюджетом. Если предприятие приостановило свою деятельность на основании требований органов власти, то убытки, которые у этого предприятия возникли в связи с приостановкой, должны быть, хотя бы частично, компенсированы. А вот каким образом, в каком объеме и в рамках какого механизма – над этим предстоит поработать. Именно об этом говорят депутаты, апеллируя к правительству: обращаем ваше внимание на необходимость срочной разработки комплексных мер поддержки субъектов МСБ для того, чтобы их выпадающие доходы, которые ставят их на грань выживания, каким-то образом компенсировать за счет мер государственной поддержки. В противном случае малый бизнес не выживет. И через несколько месяцев мы столкнемся с целой чередой банкротств, ростом безработицы и другими негативными последствиями», – подчеркнул депутат.

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