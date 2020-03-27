В Совете депутатов города Новосибирска приняли решение обратиться к российской и новосибирской власти с требованием ускорить принятие мер по поддержке бизнеса от экономических последствий ситуации вокруг коронавируса.

Во время прошедшей сегодня внеочередной сессии 27 марта депутаты города приняли решение направить обращения к федеральным, региональным и городским властям по вопросу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Инициатором подготовки обращений выступило депутатское объединение партии «Единая Россия».

Официальные письма от имени депутатов будут направлены председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

«В связи со сложившейся тяжелейшей экономической ситуацией Совет депутатов города Новосибирска убежден, что органам государственной власти всех уровней необходимо поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые оказались наиболее уязвимы, и установить дополнительные меры поддержки, способные обеспечить таким организациям возможность продолжить устойчивую работу в сложившихся непростых условиях. Учитывая изложенное, просим Вас разработать на период ограничительных мер, принятых органами государственной власти, механизмы прямой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в виде компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства их финансовых потерь», — говорится в обращении парламентариев.

Содержание всех трех писем примерно одинаково. Отдельно у губернатора региона депутаты просят для пострадавших предпринимателей временного освобождения от уплаты налога на имущество организаций и отсрочку арендной платы по договорам аренды имущества. В обращении к мэру города тоже идет речь об отсрочке арендной платы за муниципальное имущество, а также о временном освобождении бизнеса от уплаты земельного налога.

При этом, по мнению ряда депутатов, Новосибирск еще в должной мере не ощутил всех последствий кризиса и в будущем может ожидать лишь ухудшения всех экономических показателей.

«Мы находимся в самом начале процессе. На мой взгляд, нас ожидает очень глубокий кризис — и экономический, и социальный, — считает вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. — Ситуация требует более глубокого анализа. Очевидно, что нам придется секвестировать бюджеты разных уровней, потому что уменьшатся налоговые поступления».

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев не придерживается такого пессимистического прогноза, однако не исключает, что бюджет может претерпеть изменения в связи с ухудшением экономики муниципальных компаний, в том числе транспортных.

«Понадобятся ли дополнительные средства, которые нужно будет распределять — это нужно анализировать. С учетом того, как будет развиваться ситуация, есть вероятность, что будет корректироваться бюджет города Новосибирска», — ответил председатель горсовета.

Комментируя систему профилактики коронавируса в городе, заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп признал, что в ней есть «узкие места». Среди них – недостаточный контроль на железнодорожном транспорте и острый дефицит медицинских масок.

«К сожалению, пока не все муниципальные учреждения обеспечены масками. Мы вынуждены закупать у производителя марлевые повязки. Они многоразового использования, город их покупает по себестоимости – по цене 30 рублей за штуку. Планируем выйти на производство 1500 таких масок в сутки и закрыть потребность учреждений в ближайшее время», — уточнил Валерий Шварцкопп.

В свою очередь, депутат горсовета Наталья Пинус привлекла внимание коллег к затянувшейся сертификации тестов по коронавирусу, разработанных учеными Академгородка. В качестве положительного примера депутат привела Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где работает система широкого тестирования жителей — сдать анализ на коронавирус в этих городах может любой желающий.

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