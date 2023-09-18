13 многоквартирных домов, которые возводит связанная с депутатом городского совета Новосибирска Алексеем Джулаем ГК «Дискус», в нарушение ранее обозначенных сроков могут быть не сданы до конца 2023 года. Как сообщает «Прецедент», эту тему депутаты Новосибирского горсовета сегодня обсуждали с представителями строительного департамента городской администрации.

Речь идет о стройке многоквартирных домов на ж/м Плющихинский. Как сообщается, до конца года застройщик (ГК «Дискус») обязался ввести в строй 16 домов, однако, по факту готовы к этому только 3 из них. Еще 13 находятся на такой стадии, что их возможная сдача до конца 2023 года вызывает большие сомнения. В частности, к строительству одиннадцати из них, как сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, застройщик даже не приступал. Часть домов вообще, возможно, придется перенести на новые участки, так как на ныне запланированных местах их невозможно построить из-за рельефа местности. При этом, как сообщается, в 11 домах, которые еще не начали строить, уже проданы квартиры.

Алексей Кондратьев также сообщил, что прокуратура и мэрия начали процесс изъятия у «Дискуса» земельных участков, на которых еще не началось строительство и за будущую жилплощадь на которых не собирались паевые взносы.

Часть домов на Плющихинском ввели в эксплуатацию весной 2023 года после вмешательства прокуратуры. Алексей Джулай, ставший фигурантом уголовного дела о нарушении прав дольщиков и задержанный в середине апреля (на следующий день суд отпустил его из-под ареста, назначив запрет определенных действий) в начале мая этого года подписал с мэрией Новосибирска и областным правительством дорожную карту, в которой были обозначены сроки завершения всех работ по долгостроям «Дискуса». Последние дома, согласно этому документу, должны встретить своих жильцов не позднее конца 2024 года. Некоторое время назад стало известно, что мэрия Новосибирска обратилась в суд с требованием признать банкротом одну из связанных с Джулаем компаний.