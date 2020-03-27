В Кузбассе предприняты дополнительные меры по противодействию распространения коронавируса

Губернатор Кемеровской области своим распоряжением запретил проведение спортивных, публичных и прочих массовых мероприятий, также запрещена работа фуд-кортов в ТРЦ.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вечером 26 марта подписал распоряжение

«О введении режима „Повышенная готовность“ на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». Распоряжение было опубликовано в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

На территории области запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Кроме того, запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах региона. Также на время действия режима приостанавливается деятельность досуговых заведений, ночных клубов и горнолыжных комплексов.

Спортивные залы, фитнес-центры и другие спортивные объекты должны прекратить прием посетителей.

Напомним, в Новосибирской области минпромторг направил собственникам торгово-развлекательных центров письма с рекомендацией приостановить работу.

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