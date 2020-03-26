Власти Новосибирской области рекомендовали ТРЦ приостановить работу

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области направило собственникам торгово-развлекательных центров письма с рекомендацией приостановить работу из-за угрозы распространения коронавируса.

Обращение, подписанное главой регионального минпромторга Андреем Гончаровым, адресовано владельцам торгово-развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров и других досуговых заведений. По информации министерства, такие же письма направлены руководителям ресторанов, баров, кафе и других заведений общепита. Поскольку письмо носит рекомендательный характер, пока неизвестно, кто из собственников указанных категорий объектов и насколько оперативно отреагирует на пожелание властей региона.

Стоит отметить, что в начале недели ТРЦ «Мега-Новосибирск» объявил о временном закрытии детского города профессий «КидБург», школы фигурного катания, гардеробов, ледового катка, детского клуба. Однако сама «Мега» продолжает свою работу так же, как и другие крупные торгово-развлекательные центры города, в частности «Аура», «Галерея-Новосибирск», «Сибирский Молл».

Напомним, ранее решение о приостановке работы торгово-развлекательных заведений в регионах принял оперативный штаб РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Исполнить решение поручено исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Контроль, в случае ввода ограничительных мер, будет осуществлять Роспотребнадзор.

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