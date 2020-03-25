COVID-19 отправил театры Новосибирска на каникулы и в «онлайн»

Некоторые новосибирские театры уходят в онлайн на время карантина, вызванного угрозой заражения коронавирусной инфекцией — об этом сообщают пресс-службы учреждений культуры на своих сайтах и в пресс-релизах.

Театры и другие учреждения культуры приостановили свою деятельность с 23 марта в связи с угрозой пандемии COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Начиная со вчерашнего дня новосибирские театры начали сообщать о своих планах на период карантина. Так, театр «Глобус», например, перенес свои спектакли, которые должны были состояться в марте и апреле, на май и июнь. Аналогичные действия предпринял и театр «Старый дом», перенеся свои спектакли на май и июнь. Об этом говорится в официальном сообщении учреждения.

Новосибирский музыкальный театр предлагает своим зрителям аудиовресии спектаклей и концертных программ в эфире интернет-радио MUZKOM. А новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) анонсировал новый проект — онлайн трансляции спектаклей, где эффект присутствия будет создаваться с помощью профессиональной многокамерной съёмки.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.