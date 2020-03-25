Крупная федеральная ювелирная сеть «585 Золотой» анонсировала закрытие ряда магазинов на территории Сибирского федерального округа. Согласно данным, размещенным на сайте компании и в ее аккаунтах в социальных сетях, в целом по России уже принято решение о закрытии порядка 50 точек.

Как следует из сообщения на сайте компании, готовится в закрытию магазин в Красноярске в ТЦ «Сибирский городок». Кроме того, уже перестал работать магазин в Барнауле на улице Ленина. Что касается Новосибирска, то на вопрос о том, будут ли закрыты какие-либо точки в этом городе, в компании пока не комментируют.

По данным 2ГИС, в настоящее время у сети 28 магазинов «585 Золотой» в Новосибирске, 21 – в Красноярске, 13 – в Новокузнецке, 12 – в Барнауле, 11 – в Иркутске, 10 – в Омске, 7 – в Томске.

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