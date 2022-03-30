Российские витрины покидают ещё пять модных брендов

О приостановке продаж в России заявила польская компания LPP Group, владеющая брендами молодёжной одежды Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. Соответствующие магазины на территории РФ закрыты.

Информация о решении компании опубликована в её официальном пресс-релизе от 29 марта.

«Компания завершила операционные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них», — говорится в сообщении.

LPP Group также остановила продажи своей продукции россиянам на онлайн-площадках. Ранее компания прекратила поставку товара в РФ и все инвестиции в страну.

Польский производитель и продавец одежды LPP Group имеет более двух тысяч магазинов в 26 странах мира. В 2021 году компания начала в Москве строительство складов, предназначенных для электронной коммерции.

В числе брендов одежды, покинувших российский рынок в начале марта в связи с проведением спецоперации на Украине, — Levi Strauss&Co, Adidas, Н&M, а также Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius испанской компании Inditex. При этом итальянский бренд CUVEE объявил об открытии части производства в РФ, в том числе в Новосибирске.

Напомним, накануне стало известно о закрытии в России сети магазинов спортивных товаров Decathlon, первый гипермаркет которой открылся в Новосибирске минувшей осенью, а также о приостановке поставок гигиенической продукции компании Johnson & Johnson на территорию РФ.