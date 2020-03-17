Фракция КПРФ сократилась в горсовете Новосибирска

Дениса Плотникова исключили из фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска. На прошлой сессии он голосовал «за» отмену партийных списков вопреки рекомендации областного партийного комитета.

Сегодня вечером 17 марта прошло заседание КПРФ в горсовете Новосибирска. Одним из вопросов повестки стало исключение члена фракции Дениса Плотникова. Он подтвердил эту информацию корреспонденту «Континента Сибирь».

Его исключению предшествовала дискуссия и слова Плотникова о готовности выйти. На заседании фракции присутствовали 8 человек, если не считать Плотникова, он не голосовал. За его вывод из объединения коммунистов проголосовали 7. Один воздержался.

Несколько депутатов высказали сожаление насчет сложившейся ситуации. Один из членов депутатской группы отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь», что итог рассмотрения вопроса мог быть другим, если бы у самого Плотникова было желание остаться.

12 февраля 35 из 50 депутатов горсовета Новосибирска поддержали инициативу об отказе от выборов по спискам. Здесь можно прочитать, кто и какую позицию занял в депутатском корпусе.

В городской фракции КПРФ после исключения Плотникова остается 11 человек. Фракция ЕР состоит из 33 человек. От «Справедливой России» в горсовете 1 человек. От ЛДПР в горсовете два человека, один из них, Леонид Рыбин, также поддержал отмену партсписков на сессии вопреки партийной установке.

Генеральный директор ООО «Союз Военных Строителей» Денис Плотников не был членом КПРФ. Он выиграл в 2015 году выборы на округе № 31. В комментарии для «Континента Сибирь» он говорил, что будет снова баллотироваться – как самовыдвиженец. «Я считаю, что фракция не должна отнимать право голоса. О моей точке зрения по вопросу изменений в Устав знали не только в КПРФ: я не скрывал, что выступаю за сокращение округов и отмену списков. Как одномандатник я больше погружен в проблемы округа, чем депутаты, которые прошли по спискам. Свою позицию я обозначил в конце ноября — декабре. Ренат Сулейманов был в курсе, пытался меня переубедить. Но я сказал, что это мое личное мнение, я буду его отстаивать. Из «Единой России» со мной никто не договаривался. Им и без моего голоса хватило бы. До окончания созыва я буду независимым депутатом», – говорил корреспонденту редакции Денис Плотников.

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