На круглом столе 22 августа в новосибирском обкоме КПРФ его второй секретарь Ренат Сулейманов посетовал, что выборы в России «каждый раз проходят по новым правилам». Компартия предлагает законодательно упорядочить различные аспекты электорального процесса, внеся в Думу документ под названием Избирательный кодекс.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, приехавшая специально для обсуждения законодательной инициативы КПРФ, превзошла Сулейманова по категоричности. «Нынешние выборы по степени своего цинизма превосходят даже выборы 1996 года», — заявила она на круглом столе 22 августа в офисе новосибирского обкома. Помимо депутатов Госдумы Останиной и Сулейманова, в обсуждении Избирательного кодекса, призванного остановить бесчинства, участвовали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска, представители общественных организаций.

В содержании 453-страничного документа активнее всего упоминали предложения убрать трехдневное голосование, проводить выборы в третье воскресенье марта, а не в сентябре, отменить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и муниципальный фильтр.

Например, депутат Заксобрания и кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев сказал, что отказ от трехдневного голосования сэкономит деньги. Их можно направить на помощь родителям для подготовки детей в школу.

Часто склоняли систему ДЭГ. Анатолий Казак, первый секретарь Советского райкома, отметил, что, по его сведениям, аналогичную процедуру применяли в Великобритании, Нидерландах, Японии, Казахстане и других странах. Но затем отменили из-за удорожания выборов. Антон Тыртышный, заместитель председателя горсовета, назвал ДЭГ «профанацией выборов и двойным издевательством»: на уровне голосования и на стадии подсчета голосов.

Спикеры также вносили идеи для уточнения проекта. Например, публицист и политолог Алексей Мазур задался вопросом: если можно голосовать в электронном формате, почему нельзя и подписи собирать тоже в электронном виде? Это бы «упростило жизнь» независимым кандидатам, считает Мазур.

В конце встречи Нина Останина анонсировала продолжение обсуждения проекта в Иркутске и Абакане.

Напомним, депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект Избирательного кодекса в нижнюю палату парламента 22 февраля. Сейчас он на стадии предварительного рассмотрения.